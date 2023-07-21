Конкурент ChatGPT: Meta запускає свій безкоштовний ШІ

Роботизований штучний інтелект. Фото: google.com

Компанія Meta заявила, що випускає аналог ChatGPT — нову версію моделі LLaMA. Вона з'явиться з відкритим вихідним кодом, що дасть змогу іншим компаніям досягти успіхів у покращенні ШІ.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що нова версія моделі LLaMA 2 буде доступна Microsoft через хмарний сервіс Azure і буде сумісна з операційною системою Windows.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що версію ШІ можна буде завантажити прямо, або ж через Amazon Web Services, Hugging Face та інших провайдерів.

"Відкритий вихідний код стимулює інновації, оскільки дозволяє набагато більшій кількості розробників створювати нові технології. Я вважаю, що це дозволило б досягти більшого прогресу, якби екосистема була більш відкритою", — зазначив Цукерберг.

Крім того, модель LLaMA загрожує конкуренцією OpenAI — провідною компанією з виробництва ШІ. Адже, зазначається, що LLaMA має загальний доступ і безкоштовний для бізнесу.

За словами Цукерберга, перший LLaMA вже конкурував з ChatGPT від OpenAI і чат-бот Bard від Google. А новий LLaMA був навчений на 40% більше даних, ніж попередник, з понад 1 мільйоном анотацій для точного налаштування його результатів.

Нагадаємо, що генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI. Він представив команду, що складається з інженерів з тих самих великих американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.