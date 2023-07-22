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Apple разрабатывает аналог ChatGPT: появится ли среди пользователей

22 июля 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Apple разрабатывает аналог ChatGPT: появится ли среди пользователей
Люди возле магазина Apple. Фото: aroged.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания Apple разрабатывает свою модель искусственного интеллекта — Apple GPT, которой уже активно пользуются работники внутри компании. Таким образом, Apple стремится конкурировать с ведущим разработчиком в области ИИ — OpenAI.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Apple разрабатывает собственную платформу для больших языковых моделей (LLM), используемых в ChatGPT и Google Bard, но стратегия выпуска для потребителей пока не ясна.

Платформу Ajax сотрудники компании между собой называют Apple GPT. В настоящее время она тестируется и приостановлена в использовании из-за проблем с безопасностью. С ее помощью пока создают прототипы продуктов, однако запрещено производить что-то для потребителей.

"Сотрудники Apple говорят, что инструмент компании на самом деле копирует Bard, ChatGPT и Bing AI и не содержит никаких новых функций или технологий. Система доступна в виде виброграммы и имеет упрощенный дизайн, не предназначенный для публичного использования. Таким образом, сейчас Apple не планирует выпускать его для потребителей, хотя активно работает над улучшением базовых моделей",  заявил он.

Напомним, что компания Meta заявила, что выпускает аналог ChatGPT — новую версию модели LLaMA. Она появится с открытым исходным кодом, что позволит другим компаниям добиться успехов в улучшении ИИ.

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