Apple разрабатывает аналог ChatGPT: появится ли среди пользователей

Люди возле магазина Apple. Фото: aroged.com

Компания Apple разрабатывает свою модель искусственного интеллекта — Apple GPT, которой уже активно пользуются работники внутри компании. Таким образом, Apple стремится конкурировать с ведущим разработчиком в области ИИ — OpenAI.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Apple разрабатывает собственную платформу для больших языковых моделей (LLM), используемых в ChatGPT и Google Bard, но стратегия выпуска для потребителей пока не ясна.

Платформу Ajax сотрудники компании между собой называют Apple GPT. В настоящее время она тестируется и приостановлена в использовании из-за проблем с безопасностью. С ее помощью пока создают прототипы продуктов, однако запрещено производить что-то для потребителей.

"Сотрудники Apple говорят, что инструмент компании на самом деле копирует Bard, ChatGPT и Bing AI и не содержит никаких новых функций или технологий. Система доступна в виде виброграммы и имеет упрощенный дизайн, не предназначенный для публичного использования. Таким образом, сейчас Apple не планирует выпускать его для потребителей, хотя активно работает над улучшением базовых моделей", — заявил он.

Напомним, что компания Meta заявила, что выпускает аналог ChatGPT — новую версию модели LLaMA. Она появится с открытым исходным кодом, что позволит другим компаниям добиться успехов в улучшении ИИ.