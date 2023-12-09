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Більшість українців потребує доступу до інтернету на рівні споживання їжі — дослідження

9 грудня 2023 20:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Більшість українців потребує доступу до інтернету на рівні споживання їжі — дослідження
Користування інтернетом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Мінцифри провели дослідження, аби дізнатися, який рівень цифрової грамотності мають українці. Таке дослідження міністерство проводить кожні два роки. 

Про це йдеться у результатах опитування Мінцифри.

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Результати опитування щодо цифрової грамотності в українців

Як виявилось, 91,2% українців вважають доступ до інтернету базовою потребою, порівнюючи її з їжею. 

Зазначається, що до опитування було залучено 2005 людей у дорослому віці, 402 дитини віком від 10 до 17 років, 404 людини із порушенням слуху віком 18-59 років.

Якість інтернету та рівень обізнаності серед підлітків

Як відомо, з 2019 року кількість підлітків, які мають низький рівень цифрових навичок, стала меншою на 1,7%, тобто до 12,4%. Це говорить про високий рівень цифрових навичок серед молоді.

опитування українців про доступ до інтернету
Результати опитування українців. Фото: Мінцифри

Починаючи з 2019 по 2021 роки було зафіксовано більшу кількість людей, які мають низький рівень цифрових навичок на 6,3% до 55,6%. Проте з 2021 по 2023 роки цей показник став меншим на 17,6%, тобто до 38,1%.

Своєю чергою 93,8% опитаних мають постійний доступ до інтернету, це на 5% більше, ніж в 2019 році. Водночас 83,2% українців задоволені якістю інтернету. 

опитування українців про доступ до інтернету
Результати опитування українців. Фото: Мінцифри

Також дослідження показало, що кількість дітей, які відчували себе самотніми, зменшилась. Проте зросла кількість дітей, які вважають, що доступ до інтернету дозволяє їм перебувати на зв'язку з рідними та друзями. 

опитування українців про доступ до інтернету
Результати опитування українців. Фото: Мінцифри

Раніше стало відомо, що уряди різних країн стежать за користувачами смартфонів. Вони відстежують push-сповіщення, які проходять через сервери Google та Apple.

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