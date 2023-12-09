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Большинство украинцев нуждается в доступе к интернету на уровне потребления пищи — исследование

9 декабря 2023 20:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Большинство украинцев нуждается в доступе к интернету на уровне потребления пищи — исследование
Использование интернета. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Минцифре провели исследования, чтобы узнать, какой уровень цифровой грамотности есть в украинцев. Такое исследование министерство проводит каждые два года.

Об этом говорится в результатах опроса Минцифры.

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Результаты опроса о цифровой грамотности в украинцев

Как оказалось, 91,2% украинцев считают доступ к интернету базовой потребностью, сравнивая ее с едой.

Отмечается, что к опросу было привлечено 2005 человек во взрослом возрасте, 402 ребенка от 10 до 17 лет, 404 человека с нарушением слуха в возрасте 18-59 лет.

Качество интернета и уровень осведомленности среди подростков

Как известно, с 2019 года количество подростков, имеющих низкий уровень цифровых навыков, стало меньше на 1,7%, то есть до 12,4%. Это говорит о высоком уровне цифровых навыков среди молодежи.

опрос украинцев о доступе в интернет
Результаты опроса украинцев. Фото: Минцифры

Начиная с 2019 по 2021 годы, было зафиксировано большее количество людей, которые имеют низкий уровень цифровых навыков на 6,3% до 55,6%. Однако с 2021 по 2023 годы этот показатель стал меньше на 17,6%, то есть до 38,1%.

В свою очередь 93,8% опрошенных имеют постоянный доступ в интернет, это на 5% больше, чем в 2019 году. В то же время 83,2% украинцев удовлетворены качеством интернета.

опрос украинцев о доступе в интернет
Результаты опроса украинцев. Фото: Минцифры

Также исследование показало, что количество детей, которые чувствовали себя одинокими, уменьшилось. Однако возросло количество детей, которые считают, что доступ к интернету позволяет им находиться на связи с родными и друзьями.

опрос украинцев о доступе в интернет
Результаты опроса украинцев. Фото: Минцифры

Ранее стало известно, что правительства разных стран следят за пользователями смартфонов. Они отслеживают push-уведомления, проходящие через серверы Google и Apple.

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