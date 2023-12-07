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Уряди стежать за користувачами Google та Apple — як це можливо

7 грудня 2023 08:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Уряди стежать за користувачами Google та Apple — як це можливо
Перегляд стрічки у соцмережах. Фото: kurs.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Стало відомо, що уряди різних країн стежать за користувачами смартфонів. Вони відстежують push-сповіщення, які проходять через сервери Google та Apple.

Про це пише Reuters.

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Уряди країн стежать за користувачами

Так, уряди різних країн стежать за користувачами смартфонів через push-повідомлення від додатків.

У листі сенатора США Рона Вайдена з посиланням на невідоме джерело йдеться, що як іноземні, так і американські урядові установи просили Apple і Google надати метадані, пов'язані з push-повідомленнями. Це потрібно для того, аби, наприклад, допомогти прив'язати анонімних користувачів додатків для обміну повідомленнями до конкретних облікових записів Apple або Google.

За допомогою push-сповіщень обидві компанії мають унікальну інформацію про трафік, і своєю чергою ставить їх "в унікальне становище для полегшення урядового нагляду.

Натомість у своїй заяві компанія Apple заявила, що лист Вайдена надав можливість поділитися з громадськістю більш детальною інформацією про те, як уряди стежать за push-сповіщеннями.

"Тепер, коли цей метод став публічним, ми оновлюємо нашу звітність про прозорість, щоб деталізувати такі запити", — йдеться у заяві.

Водночас у Google заявили, що поділяють "прагнення Вайдена інформувати користувачів про ці запити".

Агенство пише, що міністерство юстиції США відмовилося коментувати інформацію про стеження за допомогою push-повідомлень.

Раніше ми повідомляли, що усі смартфони відстежують та прослуховують своїх власників. Завдяки таким налаштуванням Google, соцмережі рекламують для вас товари, про які ви говорили або шукали в інтернеті.

Крім того, ми писали, чому варто проігнорувати iPhone 15 та дочекатися iPhone 16 у 2024 році. 

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