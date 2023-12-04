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Бразильські чиновники вперше ухвалили постанову, яку написав ChatGPT

4 грудня 2023 17:24
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Ілля Рябінін
редактор
Бразильські чиновники вперше ухвалили постанову, яку написав ChatGPT
Член мерії бразильського Порту-Алеґрі Раміро Росаріо. Ілюстративне фото: оф.сайт мерії міста
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Чиновники з мерії бразильського міста Порту-Алегрі на півдні країни вперше в історії ухвалили незвичну урядову постанову. Повідомляється, що її склав штучний інтелект ChatGPT. 

Про це повідомляє Associated Press.

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ШІ склав державний документ

За попередньою інформацією, постанову ухвалили ще в жовтні. Але лише на тому тижні член мерії міста Раміро Росаріо розповів, що її написав штучний інтелект. 

Додатково, він зізнався, що запитав ШІ про створення пропозиції для запобігання стягнення грошей з платників податків за заміну лічильників води на випадок крадіжки останніх. Пізніше він показав її 35 урядовцям без жодних змін та пояснень звідки міг взятися такий документ.

"Якби я розкрив це раніше, пропозиція, звичайно, навіть не була б поставлена на голосування. Було б несправедливо щодо населення ризикувати тим, що проєкт не схвалять лише тому, що його написав штучний інтелект", — каже урядовець.

Чиновник додає: метою було не тільки вирішення місцевої проблеми, а й наслідкова дискусія. Каже: ввів запит із 49 слів у ChatGPT, а ШІ за п'ять секунд видав повний проєкт пропозиції з обґрунтуваннями. Чиновники одноголосно схвалили постанову, і 23 листопада вона набрала чинності.

Критика позиції Росаріо

Однак не всім прийшлася до вподоби така несподіванка. За словами мера міста Гамільтона Соссмейєра, чиновник нікого не проінформував, що законопроєкт склав ШІ. Він додає збереження у таємниці походження документа було навмисним. Однак згодом встав на бік передових технологій.

"Я змінив свою думку. Коли я почав читати детальніше і побачив, що, на жаль чи на щастя — написання законопроєктів ШІ буде тенденцією", — розповідає міський голова Порту-Алегрі.

Нагадаємо, що раніше ChatGPT допоміг чоловіку отримати роботу, в якій він нічого не тямить. Ще раніше американський автоконцерн General Motors оголосив про ймовірність введення ChatGPT в електронні системи автомобілів Chevrolet, Cadillac, Buick та GMC. 

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