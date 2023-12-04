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Бразильские чиновники впервые приняли постановление, написанное ChatGPT

4 декабря 2023 17:24
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Илья Рябинин
редактор
Бразильские чиновники впервые приняли постановление, написанное ChatGPT
Член мэрии бразильского Порту-Алегри Рамиро Росарио. Иллюстративное фото: оф.сайт мэрии города
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Илья Рябинин
редактор

Чиновники из мэрии бразильского города Порту-Алегри на юге страны впервые в истории приняли необычное правительственное постановление. Сообщается, что ее составил искусственный интеллект ChatGPT.

Об этом сообщает Associated Press.

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ИИ составил государственный документ

По предварительной информации, постановление было принято еще в октябре. Но только на той неделе член мэрии города Рамиро Росарио рассказал, что его написал искусственным интеллектом.

Дополнительно он признался, что запрашивал ИИ о создании предложения для предотвращения взыскания денег с налогоплательщиков за замену счетчиков воды на случай кражи последних. Позже он показал ее 35 чиновникам без изменений и объяснений, откуда мог взяться такой документ.

"Если бы я раскрыл это раньше, предложение, конечно, даже не было бы поставлено на голосование. Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не одобрят только потому, что его написал искусственный интеллект", — говорит чиновник.

Чиновник добавляет: целью было не только решение местных проблем, но и последующая дискуссия. Говорит: ввел запрос из 49 слов в ChatGPT, а ИИ через пять секунд выдал полный проект предложения с обоснованиями. Чиновники единогласно одобрили постановление, и 23 ноября оно вступило в силу.

Критика позиции Росарио

Однако не всем пришлась по душе такая неожиданность. По словам мэра города Гамильтона Соссмейера, чиновник никого не проинформировал, что законопроект составил ИИ. Он добавляет: сохранение в тайне происхождения документа было намеренным. Однако впоследствии встал на сторону передовых технологий.

"Я изменил свое мнение. Когда я начал читать подробнее и увидел, что, к сожалению или к счастью — написание законопроектов ИИ будет тенденцией", — рассказывает городской голова Порту-Алегри.

Напомним, что ранее ChatGPT помог мужчине получить работу, в которой он ничего не соображает. Еще ранее американский автоконцерн General Motors объявил о вероятности ввода ChatGPT в электронные системы автомобилей Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC.

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