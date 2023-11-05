Штучний інтелект допоміг чоловіку отримати роботу, в якій він нічого не тямить

Співбесіда на роботу та текст з ChatGPT. Фото: скриншот

Штучний інтелект ChatGPT допоміг чоловіку отримати роботу, в якій він нічого не розуміє. ШІ відповідав на запитання, які запитували під час співбесіди.

Відео зі співбесіди поширилося у соцмережах.

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Допомога штучного інтелекту

Вакансія була в найбільшій компанії Сполучених Штатів Америки. Чоловік увімкнув ChatGPT під час співбесіди. Штучний інтелект слухав запитання менеджера та видавав правильні відповіді.

Завдяки цьому чоловіку вдалося влаштуватися на роботу, про яку він зовсім нічого не знає.

Нагадаємо, китайський уряд поставив перед собою амбітну мету. Там планують до 2025 року створити перших людиноподібних роботів, а вже до 2027 року наділити їх повноцінним штучним інтелектом.

Також ми писали, що Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-карти. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.

Додамо, штучний інтелект тепер може визначити діабет за допомогою голосу. Для цього йому потрібно всього шість секунд.