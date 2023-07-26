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Captcha йде у минуле: чому сайти відмовляться від головоломки проти "роботів"

26 липня 2023 09:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Captcha йде у минуле: чому сайти відмовляться від головоломки проти "роботів"
Людина не може вирішити головоломку. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Капчі — це ті маленькі тести, які просять нас вибрати картинки з автомобілями або розпізнати перекручені букви. Вони створені для захисту вебсайтів від автоматичного злому та масової купівлі товарів ботами, але насправді вони не так добре виконують свою роботу і часто стають просто подразником для людей.

Про це пише The Washington Post.

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Чому капчі йдуть у минуле

Основна мета капчі — переконатися, що ви дійсно людина, пройшовши тест, який може пройти тільки людина. Але деякі з цих тестів настільки заплутані, що їх складно пройти навіть живій людині!

З часом багато штучних інтелектів, включаючи ChatGPT, навчилися обходити ці капчі. Іноді вони навіть переконують людей вирішувати їх за них. Як зазначив Джон Грем-Каммінг із компанії Cloudflare, різні методи обходу капчі були розроблені вже давно.

Яка є альтернатива captcha

Але є хороша новина. Нові методи захисту не вимагають від нас доказів нашої людяності перед комп'ютером, що справді здається дивним. Натомість комп'ютери обмінюються даними між собою, щоб визначити, чи є користувач легітимним.

Apple вказує, що програма для покупки квитків може враховувати, чи входили ви до свого облікового запису Apple, роблячи висновок, що покупцем квитка швидше за все є справжня людина, а не програмний робот.

В ідеальному випадку цей процес відбувається автоматично. Комп'ютер сервісу продажу квитків просто оцінює, чи не намагається комп'ютер із вашого боку імітувати дії автоматизованого бота.

Також встановлений захист між користувачем та вебсайтом квиткової служби, що забезпечує збереження особистої інформації.

Всі ці механізми працюють на базі технологічного стандарту, відомого як "перепустка конфіденційності". Цей стандарт підтримується великими компаніями, такими як Apple, Google, Cloudflare та їх основним суперником Fastly.

Нагадаємо, що компанія Apple працює над створенням штучного інтелекту . Вона хоче створити аналог Chat GPT. Наразі розробки ведуться як секретність.

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