Apple работает над созданием искусственного интеллекта, — Bloomberg

iPhone в руках женщины. Фото: Pexels

Компания Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Она хочет создать аналог Chat GPT. В настоящее время разработки ведутся в режиме секретности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Искусственный интеллект от Apple

Люди, которые знакомы с внутренними процессами Apple, рассказали, что компания создала собственную инфраструктуру для обучения больших языковых моделей. На ее основе, известной как Ajax, создан чат-бот под названием Apple GPT. Над проектом работают команды инженеров, которые пытаются решить проблемы конфиденциальности.

Сейчас все больше сотрудникам предоставляют доступ к этому чат-боту. Для него требуется спецразрешение.

"Существует также существенное предостережение: любые его результаты нельзя использовать для разработки функций, предназначенных для клиентов", — говорится в материале.

Apple GPT можно использовать только для обобщения текста, ответов на вопросы и создания прототипов будущих продуктов.

Сотрудники компании говорят, что новый инструмент похож на Bard, ChatGPT и Bing AI. Он не содержит новых функций или технологий. Система доступна как веб-приложение и имеет упрощенный дизайн.

"Apple пока не планирует выпускать его для потребителей, хотя она активно работает над улучшением базовых моделей", — говорится в материале.

Напомним, в Apple Watch Ultra 2 появится обновление. Разработчики планируют использовать 3D-печать при производстве умных часов.

Также мы писали, что в следующем году компания Apple планирует добавить новые смайлики. Эти символы могут быть включены в спецификацию Emoji 15.1, которую утвердят в сентябре 2023 года.

Добавим, через месяц после анонса iOS 17 компания Apple представила открытое тестирование операционной системы. Прошивку могут скачать все желающие.