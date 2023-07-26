Captcha уходит в прошлое: почему сайты откажутся от головоломки против "роботов"

Человек не может решить головоломку. Фото: google

Капчи — это те маленькие тесты, которые просят нас выбрать картинки с автомобилями или распознать искаженные буквы. Они созданы для защиты веб-сайтов от автоматического взлома и массовой покупки товаров ботами, но в действительности они не так хорошо выполняют свою работу и зачастую становятся просто раздражителем для людей.

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте также:

Почему капчи такие уходят в прошлое

Основная цель капчи — убедиться, что вы действительно человек, пройдя тест, который предположительно может пройти только человек. Но некоторые из этих тестов настолько запутанны, что их сложно пройти даже живому человеку!

С течением времени многие искусственные интеллекты, включая ChatGPT, научились обходить эти капчи. Иногда они даже убеждают людей решать их за них. Как отметил Джон Грэм-Камминг из компании Cloudflare, различные методы обхода капчи были разработаны уже давно.

Какая альтернатива captcha

Но есть хорошая новость. Новые методы защиты не требуют от нас доказательства нашей человечности перед компьютером, что действительно кажется странным. Вместо этого компьютеры обмениваются данными между собой, чтобы определить, является ли пользователь легитимным.

Apple указывает, что приложение для покупки билетов может учитывать, входили ли вы в свою учетную запись Apple, делая вывод, что покупателем билета скорее всего является настоящий человек, а не программный робот.

В идеальном случае, этот процесс происходит автоматически. Компьютер сервиса продажи билетов просто оценивает, не пытается ли компьютер с вашей стороны имитировать действия автоматизированного бота.

Также установлена защита между пользователем и веб-сайтом билетной службы, обеспечивающая сохранность личной информации.

Все эти механизмы работают на базе технологического стандарта, известного как "пропуск конфиденциальности". Этот стандарт поддерживается крупными компаниями, такими как Apple, Google, Cloudflare и их основным соперником Fastly.

Напомним, что компания Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Она хочет создать аналог Chat GPT. В настоящее время разработки ведутся в режиме секретности.