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CEO Apple Тім Кук розповів, які книги сформували його світогляд

24 листопада 2023 23:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
CEO Apple Тім Кук розповів, які книги сформували його світогляд
CEO Apple Тім Кук. Фото: David Paul Morris/Bloomberg
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час свого подкасту на BBC під назвою "Dua Lipa: At Your Service" відома співачка Дуа Ліпа провела інтерв'ю з генеральним директором Apple Тімом Куком. Під час інтерв'ю вона попросила Кука поділитися списком книг, які мали на нього значний вплив і які він порекомендував би своєму потенційному наступнику.

Відповідне інтерв'ю опублікувало BBC Sounds.

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Книги, які сформували світогляд Тіма Кука

Серед книг, які сформували світогляд Тіма Кука виявилися:

  • "Вбити пересмішника" Харпер Лі;
  • мемуари засновника Nike Філа Найта "Пес-взуттєвик";
  • "Коли дихання стає повітрям" Пола Каланіті;
  • автобіографія Малали Юсафзай "Я — Малала";
  • біографії Мартіна Кінга молодшого та Боббі Кеннеді.

Наступник Тіма Кука в Apple

Торкаючись питання про свого наступника в Apple, Кук заявив, що, хоча він не планує незабаром залишати посаду, він уже замислюється про те, хто міг би його змінити. Він висловив бажання, щоб майбутній генеральний директор був усередині компанії. При цьому Кук зазначив, що не може назвати конкретні імена, але його завдання підготувати кілька кандидатур для розгляду радою директорів.

Як проходить робочий день Тіма Кука

Тім Кук також поділився, що його робочий день починається о 3:45 ранку і включає безліч зустрічей, і він не може уявити своє життя без роботи в Apple. Він згадав, що компанія має детально опрацьовані плани на випадок його раптової відсутності, оскільки завжди можуть статися непередбачені обставини.

Нагадаємо, що компанія Humane AI, засновники якої є вихідцями з Apple, представили нову розробку Humane Ai Pin. Цей невеликий за розміром гаджет легко кріпиться до одягу та здійснює збір даних за допомогою вбудованої камери. З'явилися прогнози, що у майбутньому винахід зможе замінити смартфон.

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