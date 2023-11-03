Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что компания инвестирует в ИИ

Тим Кук называет ИИ "фундаментальной технологией", которая присутствует в каждом продукте компании. Фото: ilenta.com

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что компания продолжает активно инвестировать в генеративный искусственный интеллект. Компания разворачивает машинное обучение по нескольким направлениям.

Об этом сообщил Supercharged.

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"Когда мы выпускали iOS 17, она включала такие функции, как Personal Voice и Live Voicemail. ИИ лежит в основе этих функций. Вы можете получить доступ к функциям, спасающим жизнь на часах и телефоне, таких как обнаружение падения, обнаружение аварии и ЭКГ на часах. Эти функции были бы невозможны без ИИ. Мы не называем их так. Мы называем их в соответствии с потребительской пользой, но стоящей за ними фундаментальной технологией является искусственный интеллект и машинное обучение. Я не буду вдаваться в подробности, но мы много инвестируем. Со временем вы увидите усовершенствование продуктов, в основе которых лежат эти технологии", — отметил Кук.

Что известно о разработках Apple ИИ

В недавнем отчете The Information говорится, что Apple тратит миллионы долларов в день на разработку генеративного и разговорного ИИ.

Bloomberg сообщил, что компания надеется представить больше функций генеративного ИИ уже в 2024 году.

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