CEO Apple Тим Кук рассказал, какие книги сформировали его мировоззрение

CEO Apple Тим Кук. Фото: David Paul Morris/Bloomberg

В ходе своего подкаста на BBC под названием "Dua Lipa: At Your Service", известная певица Дуа Липа провела интервью с генеральным директором Apple Тимом Куком. Во время интервью она попросила Кука поделиться списком книг, которые оказали на него значительное влияние и которые он бы порекомендовал своему потенциальному преемнику.

Соответствующее интервью опубликовало BBC Sounds.

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Книги, которые сформировали мировоззрение Тима Кука

Среди книг, которые сформировали мировоззрение Тима Кука оказались:

"Убить пересмешника" Харпер Ли;

мемуары основателя Nike Фила Найта "Пес-обувщик";

"Когда дыхание становится воздухом" Пола Каланити;

автобиография Малалы Юсафзай "Я — Малала";

биографии Мартина Лютера Кинга младшего и Бобби Кеннеди.

Преемник Тима Кука в Apple

Касаясь вопроса о своем преемнике в Apple, Кук заявил, что, хотя он не планирует скоро уходить с поста, он уже задумывается о том, кто мог бы его сменить. Он выразил желание, чтобы будущий генеральный директор был изнутри компании. При этом Кук отметил, что не может назвать конкретные имена, но его задача — подготовить несколько кандидатур для рассмотрения советом директоров.

Как проходит рабочий день Тима Кука

Тим Кук также поделился, что его рабочий день начинается в 3:45 утра и включает множество встреч, и он не может представить свою жизнь без работы в Apple. Он упомянул, что у компании есть детально проработанные планы на случай его внезапного отсутствия, так как всегда могут произойти непредвиденные обстоятельства.

Напомним, что компания Humane AI, основатели которой являются выходцами из Apple, представили новую разработку Humane Ai Pin. Этот небольшой по размеру гаджет легко крепится к одежде и производит сбор данных с помощью встроенной камеры. Появились прогнозы, что в будущем изобретение сможет заменить смартфон.