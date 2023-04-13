ChatGPT для навчання і не тільки: викладачі про небезпеку для студентів

Як ChatGPT можна використовувати для навчання. Фото: google.com

Безліч людей використовують ChatGPT з цікавості чи для розваги. Однак серед нас є ще одна когорта населення — учні та студенти, які з радістю перекинуть тяжкий граніт науки на металеві плечі чат-бота. Викладачі розповіли, чим ChatGPT може бути небезпечним для навчання.

Про це пише Science News.

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ChatGPT для навчання чи для списування

У більшості випадків студенти чи учні використовують ChatGPT для обману, "замовляючи" йому есе, контрольні, бакалаврські тощо. Однак є й ті, які з його допомогою навчаються, і навіть пишуть разом роботи.

Учитель англійської мови в Дойлстауні, штат Пенсільванія, США, Бретт Фогельсінгер розповів, що його учень і ШІ працюють разом. ChatGPT допомагає студенту розвинути навички письма та дослідження.

Видання пише, коли студентська газета Стенфордського університету опитала студентів закладу, 17 % сказали, що вони використовували ChatGPT під час виконання завдань або іспитів наприкінці 2022 року. Деякі визнали, що подали написане чат-ботом як своє. Наразі цим студентам та іншим, мабуть, це сходить з рук. Це тому, що ChatGPT часто виконує чудову роботу, й інколи не зізнається в написаному ним же.

ChatGPT для навчання чи для списування. Фото: google.com

Чи заборонять ChatGPT

На початку січня державні школи Нью-Йорка заборонили використання ChatGPT на своїх пристроях і в мережі. Вчителі хвилювалися, що учні, які звернулися до нього, не навчаться критичного мислення та навичок розв'язання проблем. Крім того, вони були стурбовані тим, що відповіді інструменту можуть бути неточними чи безпечними. Багато інших шкільних систем у США та в усьому світі запровадили подібні заборони.

Однак деякі педагоги навіть не здогадуються про корисні властивості чат-боту, який студенти можуть використовувати як репетитора, щоб допомогти покращити своє письмо та граматику або навіть пояснити складні для них предмети.

Чи помиляється ChatGPT

ChatGPT було розроблено з використанням принаймні двох типів машинного навчання. Основний тип — велика мовна модель на основі штучної нейронної мережі. Натхненна тим, як взаємодіють нейрони в мозку, ця обчислювальна архітектура знаходить статистичні закономірності у величезних обсягах даних. Тому чат-бот часом може помилятися щодо відповідей, однак це не є великою загрозою, якщо дані перевіряти.

Чи помиляється ChatGPT. Фото: google.com

Чи може ChatGPT скласти іспит

В одному з досліджень викладачі перевірили, чи може ШІ скласти іспит до коледжу. Викладач фізики в Даремському університеті в Англії Вілл Єдон обрав іспит із курсу фізики. Тест пропонує студентам написати п’ять коротких есе про фізику та її історію. Загалом студенти мають середній бал 71 %, однак ШІ впорався й склав приблизно так само.

Майбутнє ChatGPT

Немає сумніву, що незабаром нам доведеться пристосуватися до світу, в якому комп’ютери зможуть писати за нас. Але педагоги вносили подібні корективи й раніше. Як зазначає старшокласник Рао, Google колись вважався загрозою для освіти, оскільки він давав змогу миттєво шукати факти. Однак вчителі адаптувалися, створюючи навчальні та тестові матеріали, які не залежать від запам’ятовування. Вважається, що так само буде й із чат-ботом, просто потрібен час.

Нагадаємо, що ChatGPT помилково звинуватив американського професора права в сексуальних домаганнях, включивши його до згенерованого списку науковців-юристів, яких викрили у сексуальних домаганнях.