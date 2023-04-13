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ChatGPT для обучения и не только: преподаватели об опасности для студентов

13 апреля 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ChatGPT для обучения и не только: преподаватели об опасности для студентов
Как ChatGPT можно использовать для обучения. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Множество людей используют ChatGPT из любопытства или для развлечения. Однако среди нас есть еще одна когорта населения — ученики и студенты, которые с радостью перекинут тяжелый гранит науки на цифровые плечи чат-бота. Преподаватели рассказали, чем ChatGPT может быть опасным для обучения.

Об этом пишет Science News.

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ChatGPT для обучения или списывания

В большинстве случаев студенты или ученики используют ChatGPT для обмана, "заказывая" ему эссе, контрольные, бакалаврские и т.д. Однако есть и те, кто с его помощью обучается, и даже пишут вместе работы.

Учитель английского языка в Дойлстауне, штат Пенсильвания, США, Бретт Фогельсингер рассказал, что его ученик и ИИ работают вместе. ChatGPT помогает студенту развить навыки письма и исследования.

Издание пишет, когда студенческая газета Стэнфордского университета опросил студентов заведения, 17% сказали, что они использовали ChatGPT во время выполнения заданий или экзаменов в конце 2022 года. Некоторые сочли, что подали написанное чат-ботом как свое. Пока этим студентам и другим, видимо, это сходит с рук. Это потому, что ChatGPT часто выполняет отличную работу, и иногда не признается в написанном им же.

ChatGPT для обучения или списывания. Фото: google.com

Запретят ли ChatGPT

В начале января государственные школы Нью-Йорка запретили использование ChatGPT на своих устройствах и в сети. Учителя волновались, что обратившиеся к нему ученики не научатся критическому мышлению и навыкам решения проблем. Кроме того, они обеспокоены тем, что ответы инструмента могут быть неточными или безопасными. Многие другие школьные системы в США и во всем мире ввели подобные запреты.

Однако некоторые педагоги даже не догадываются о полезных свойствах чат-бота, которого студенты могут использовать в качестве репетитора, чтобы помочь улучшить свое письмо и грамматику или даже объяснить сложные предметы.

Ошибается ChatGPT

ChatGPT был разработан с использованием по крайней мере двух типов машинного обучения. Основной тип — большая речевая модель на основе искусственной нейронной сети. Вдохновленная тем, как взаимодействуют нейроны в мозге, эта вычислительная архитектура обретает статистические закономерности в огромных объемах данных. Поэтому чат-бот иногда может ошибаться в ответах, однако это не является большой угрозой, если данные проверять.

Ошибается ChatGPT. Фото: google.com

Может ли ChatGPT сдать экзамен

В одном из исследований преподаватели проверили, может ли ИИ сдать экзамен в колледж. Преподаватель физики в Даремском университете в Англии Уилл Едон выбрал экзамен по курсу физики. Тест предлагает студентам написать пять коротких эссе о физике и ее истории. В общей сложности студенты имеют средний балл 71%, однако ИИ справился и составил примерно так же.

Будущее ChatGPT

Нет сомнения, что в скором времени нам придется приспособиться к миру, в котором компьютеры смогут писать за нас. Но педагоги вносили подобные коррективы и раньше. Как отмечает старшеклассник Рао, Google когда-то считался угрозой образованию, поскольку он давал возможность мгновенно искать факты. Однако учителя адаптировались, создавая учебные и тестовые материалы, не зависящие от запоминания. Считается, что так же будет и с чат-ботом, просто нужно время.

Напомним, что ChatGPT ошибочно обвинил американского профессора права в сексуальных домогательствах, включив его в сгенерированный список ученых-юристов, разоблаченных в сексуальных домогательствах.

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