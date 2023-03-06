ТОП 100 найкращих книг за версією ChatGPT — які світові шедеври увійшли в список

Які книги, за версією штучного інтелекту, найкращі з будь-коли написаних?

У грудні 2022 року компанія OpenAI випустила ChatGPT — чатбот зі штучним інтелектом, який використовує оновлену версію мовної моделі GPT-3,5. Не так давно він запрацював і в Україні, ставши справжньою сенсацією та популярним помічником для багатьох.

Новини.LIVE теж вирішила випробувати надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі.

Перші невдалі спроби

Складання остаточного списку зі 100 найкращих книг світу — складне завдання не тільки для людини, а й для штучного інтелекту, адже треба обирати з мільйонів творів.

Перша спроба була невдалою, оскільки ми не зійшлися в літературних смаках — список від ChatGPT був наповнений російськими письменниками.

Попри те, що чатбот вніс у свій перший список "Лісову пісню", він переплутав автора, написавши Бориса Грінченка замість Лесі Українки.

Наступного разу ми були більш конкретними у своєму запитанні, проте Достоєвський все ж "проліз" у список.

Також чатбот кілька разів "замовлявся" — дублював книги. Це цілком по-людськи. Якщо людину попросити одним махом перерахувати 100 найкращих книг світової літератури, то вона так само легко забуде, що нею було названо, а що ні.

Та все ж нам вдалося отримати той самий ТОП 100 найкращих книг усіх часів!

ТОП 100 найкращих книг за версією ChatGPT — список

ChatGPT запропонував такий остаточний список 100 найкращих книг, коли-небудь написаних:

"1984" — Джордж Орвелл; "Вбити пересмішника" — Гарпер Лі; "Великий Гетсбі" — Ф. Скотт Фіцджеральд; "Сто років самотності" — Габріель Гарсіа Маркес; "Гордість і упередження" — Джейн Остін; "Ловець у житі" — Дж. Д. Селінджер; "Володар кілець" — Дж. Толкін; "Чудовий новий світ" — Олдос Гакслі; "Грозовий перевал" — Емілі Бронте; "Щоденник молодої дівчини" — Анна Франк; "Пригоди Гекльберрі Фінна" — Марк Твен; "Хроніки Нарнії" — К. Льюїс; "Мобі Дік" — Герман Мелвілл; "Франкенштейн" — Мері Шеллі; "Портрет Доріана Грея" — Оскар Уайльд; "Одіссея" — Гомер; "Воно" — Стівен Кінг; "Джейн Ейр" — Шарлотта Бронте; "Шум і лють" — Вільям Фолкнер; "Кентерберійські оповідання" — Джеффрі Чосер; "Пригоди Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл; "Серце темряви" — Джозеф Конрад; "Іліада" — Гомер; "Життя і пригоди Робінзона Крузо" — Даніель Дефо; "Віднесені вітром" — Маргарет Мітчелл; "Грона гніву" — Джон Стейнбек; "І сонце сходить" Ернест Хемінгуей; "Відьмак" — Анджей Сапковський; "Червона літера" — Натаніель Хоторн; "Їхні очі бачили Бога" — Зора Ніл Герстон; "Автостопом по Галактиці" — Дуглас Адамс; "Гамлет" — Вільям Шекспір; "Таємна історія" — Донна Тартт; "Чарівник з країни Оз" — Лаймен Френк Баум; "Міддлмарш" — Джордж Еліот; "Розповідь служниці" — Маргарет Етвуд; "Дивна історія доктора Джекіла та містера Хайда" —Роберт Луїс Стівенсон; "Процес" — Франц Кафка; "Дім духів" — Ісабел Альєнде; "Володар мух" — Вільям Голдінг; "Ім'я троянди" — Умберто Еко; "Війна світів" — Герберт Уеллс; "Граф Монте-Крісто" — Олександр Дюма; "Старий і море" — Ернест Хемінгуей; "Алхімік" — Пауло Коельо; "Хроніка заводного птаха" — Харукі Муракамі; "Майстер і Маргарита" — Михайло Булгаков; "Вершник без голови" — Майн Рід; "Великий Гетсбі" — Френсіс Скотт Фіцджеральд; "Декамерон" — Джованні Боккаччо; "Марсіанська хроніка" — Рей Бредбері; "Аутсайдери" — С. Хінтон; "Бог дрібниць" — Арундаті Рой; "Ревізор" — Микола Гоголь; "Любов під час чуми" — Габріель Гарсіа Маркес; "Мертві душі" — Микола Гоголь; "Крадійка книжок" — Маркус Зусак; "Біблія отруйного дерева" — Барбара Кінгсолвер; "Великі надії" — Чарльз Діккенс; "Тінь вітру" — Карлос Руїс Сафон; "Лісова пісня" — Леся Українка; "Дивовижні пригоди Кавалера і Клея" — Майкл Чабон; "Сатанинські вірші" — Салман Рушді; "Ляльковий будинок" — Генрік Ібсен; "Стогін гори" — Ясунарі Кавабата; "Марсіанські хроніки" — Рей Бредбері; "Самостійні люди" — Халлдор Кильян Лакснесс; "Нестерпна легкість буття" — Мілан Кундера; "Дівчина з татуюванням дракона" — Стіг Ларссон; "Ім'я вітру" — Патрік Ротфусс; "Гаррі Поттер і філософський камінь" — Джоан Роулінг; "Код да Вінчі" — Ден Браун; "Таємний сад" —Френсіс Годжсон Бернетт; "Записки божевільного" — Лу Сінь; "Будденброки" — Томас Манн; "Дружина мандрівника в часі" — Одрі Ніффенеггер; "Людина без властивостей" — Роберт Музіль; "Таємна історія Диво-жінки" — Джил Лепор; "Безсмертне життя Генрієтти Лаксс" — Ребекка Склот; "Книга неспокою" — Фернанду Пессоа; "Егоїстичний ген" — Річард Докінз; "Діти півночі" — Салман Рушді; "Мистецтво війни" — Сунь Цзи; "Дао Де Цзин" — Лао Цзи; "Республіка" — Платон; "Принц" — Нікколо Макіавеллі; "Багатство народів" — Адам Сміт; "Подорож на край ночі" — Луї-Фердинанд Селін; "Листя трави" — Волт Вітмен; "Пані Боварі" — Гюстав Флобер; "Король Лір" — Вільям Шекспір; "Людина-невидимка" — Ральф Еллісон; "Божественна комедія" — Данте Аліг’єрі; "І прийшло руйнування" — Чинуа Ачебе; "Батько Горіо" — Оноре де Бальзак; "Махабхарата" — Вьяса; "Жак-фаталіст і його господар" — Дені Дідро; "Сторонній" — Альбер Камю; "Голод" — Кнут Гамсун.

Раніше ми писали, що таке ChatGPT, у чому його особливість, як він працює та як зареєструватися й почати роботу з чатботом.