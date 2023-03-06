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ChatGPT назвав 100 найкращих книг усіх часів і народів: від Гамлета до Відьмака

6 березня 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 100 найкращих книг за версією ChatGPT — які світові шедеври увійшли в список
Які книги, за версією штучного інтелекту, найкращі з будь-коли написаних?
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

У грудні 2022 року компанія OpenAI випустила ChatGPT — чатбот зі штучним інтелектом, який використовує оновлену версію мовної моделі GPT-3,5. Не так давно він запрацював і в Україні, ставши справжньою сенсацією та популярним помічником для багатьох. 

Новини.LIVE теж вирішила випробувати надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі.  

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Перші невдалі спроби 

Складання остаточного списку зі 100 найкращих книг світу — складне завдання не тільки для людини, а й для штучного інтелекту, адже треба обирати з мільйонів творів. 

Перша спроба була невдалою, оскільки ми не зійшлися в літературних смаках — список від ChatGPT був наповнений російськими письменниками.

Попри те, що чатбот вніс у свій перший список "Лісову пісню", він переплутав автора, написавши Бориса Грінченка замість Лесі Українки. 

Наступного разу ми були більш конкретними у своєму запитанні, проте Достоєвський все ж "проліз" у список. 

Також чатбот кілька разів "замовлявся" — дублював книги. Це цілком по-людськи. Якщо людину попросити одним махом перерахувати 100 найкращих книг світової літератури, то вона так само легко забуде, що нею було названо, а що ні. 

Та все ж нам вдалося отримати той самий ТОП 100 найкращих книг усіх часів! 

ТОП 100 найкращих книг за версією ChatGPT — список

ТОП 100 найкращих книг за версією ChatGPT — список 

ChatGPT запропонував такий остаточний список 100 найкращих книг, коли-небудь написаних:

  1. "1984" — Джордж Орвелл;
  2. "Вбити пересмішника" — Гарпер Лі;
  3. "Великий Гетсбі" — Ф. Скотт Фіцджеральд;
  4. "Сто років самотності" — Габріель Гарсіа Маркес;
  5. "Гордість і упередження" — Джейн Остін;
  6. "Ловець у житі" — Дж. Д. Селінджер;
  7. "Володар кілець" — Дж. Толкін;
  8. "Чудовий новий світ" — Олдос Гакслі;
  9. "Грозовий перевал" — Емілі Бронте;
  10. "Щоденник молодої дівчини" — Анна Франк;
  11. "Пригоди Гекльберрі Фінна" — Марк Твен;
  12. "Хроніки Нарнії" — К. Льюїс;
  13. "Мобі Дік" — Герман Мелвілл;
  14. "Франкенштейн" — Мері Шеллі;
  15. "Портрет Доріана Грея" — Оскар Уайльд;
  16. "Одіссея" — Гомер;
  17. "Воно" — Стівен Кінг;
  18. "Джейн Ейр" — Шарлотта Бронте;
  19. "Шум і лють" — Вільям  Фолкнер;
  20. "Кентерберійські оповідання" — Джеффрі Чосер;
  21. "Пригоди Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл;
  22. "Серце темряви" — Джозеф Конрад;
  23. "Іліада" — Гомер;
  24. "Життя і пригоди Робінзона Крузо" — Даніель Дефо;
  25. "Віднесені вітром" — Маргарет Мітчелл;
  26. "Грона гніву" — Джон Стейнбек;
  27. "І сонце сходить" Ернест Хемінгуей;
  28. "Відьмак" — Анджей Сапковський;
  29. "Червона літера" — Натаніель Хоторн;
  30. "Їхні очі бачили Бога" — Зора Ніл Герстон;
  31. "Автостопом по Галактиці" — Дуглас Адамс;
  32. "Гамлет" — Вільям Шекспір;
  33. "Таємна історія" — Донна Тартт;
  34. "Чарівник з країни Оз" — Лаймен Френк Баум;
  35. "Міддлмарш" — Джордж Еліот;
  36. "Розповідь служниці" — Маргарет Етвуд;
  37. "Дивна історія доктора Джекіла та містера Хайда" —Роберт Луїс Стівенсон;
  38. "Процес" — Франц Кафка;
  39. "Дім духів" — Ісабел Альєнде;
  40. "Володар мух" — Вільям Голдінг;
  41. "Ім'я троянди" — Умберто Еко;
  42. "Війна світів" — Герберт Уеллс;
  43. "Граф Монте-Крісто" — Олександр Дюма;
  44. "Старий і море" — Ернест Хемінгуей;
  45. "Алхімік" — Пауло Коельо;
  46. "Хроніка заводного птаха" — Харукі Муракамі;
  47. "Майстер і Маргарита" — Михайло Булгаков;
  48. "Вершник без голови" — Майн Рід;
  49. "Великий Гетсбі" — Френсіс Скотт Фіцджеральд;
  50. "Декамерон"  — Джованні Боккаччо;
  51. "Марсіанська хроніка" — Рей Бредбері;
  52. "Аутсайдери" — С. Хінтон;
  53. "Бог дрібниць" — Арундаті Рой;
  54. "Ревізор" — Микола Гоголь;
  55. "Любов під час чуми" — Габріель Гарсіа Маркес;
  56. "Мертві душі" — Микола Гоголь;
  57. "Крадійка книжок" — Маркус Зусак;
  58. "Біблія отруйного дерева" — Барбара Кінгсолвер;
  59. "Великі надії" — Чарльз Діккенс;
  60. "Тінь вітру" — Карлос Руїс Сафон;
  61. "Лісова пісня" — Леся Українка;
  62. "Дивовижні пригоди Кавалера і Клея" — Майкл Чабон;
  63. "Сатанинські вірші" — Салман Рушді;
  64. "Ляльковий будинок" — Генрік Ібсен;
  65. "Стогін гори" — Ясунарі Кавабата;
  66. "Марсіанські хроніки" — Рей Бредбері;
  67. "Самостійні люди" — Халлдор Кильян Лакснесс;
  68. "Нестерпна легкість буття" — Мілан Кундера;
  69. "Дівчина з татуюванням дракона" — Стіг Ларссон;
  70. "Ім'я вітру" — Патрік Ротфусс;
  71. "Гаррі Поттер і філософський камінь" — Джоан Роулінг;
  72. "Код да Вінчі" — Ден Браун;
  73. "Таємний сад" —Френсіс Годжсон Бернетт;
  74. "Записки божевільного" — Лу Сінь;
  75. "Будденброки" — Томас Манн;
  76. "Дружина мандрівника в часі" — Одрі Ніффенеггер;
  77. "Людина без властивостей" — Роберт Музіль;
  78. "Таємна історія Диво-жінки" — Джил Лепор;
  79. "Безсмертне життя Генрієтти Лаксс" — Ребекка Склот;
  80. "Книга неспокою" — Фернанду Пессоа;
  81. "Егоїстичний ген" — Річард Докінз;
  82. "Діти півночі" — Салман Рушді;
  83. "Мистецтво війни" — Сунь Цзи;
  84. "Дао Де Цзин" — Лао Цзи;
  85. "Республіка" — Платон;
  86. "Принц" — Нікколо Макіавеллі;
  87. "Багатство народів" — Адам Сміт;
  88. "Подорож на край ночі" — Луї-Фердинанд Селін;
  89. "Листя трави" — Волт Вітмен;
  90. "Пані Боварі" — Гюстав Флобер;
  91. "Король Лір" — Вільям Шекспір;
  92. "Людина-невидимка" — Ральф Еллісон;
  93. "Божественна комедія" — Данте Аліг’єрі;
  94. "І прийшло руйнування" — Чинуа Ачебе;
  95. "Батько Горіо" — Оноре де Бальзак;
  96. "Махабхарата" — Вьяса;
  97. "Жак-фаталіст і його господар" — Дені Дідро;
  98. "Сторонній" — Альбер Камю;
  99. "Голод" — Кнут Гамсун.

Раніше ми писали, що таке ChatGPT, у чому його особливість, як він працює та як зареєструватися й почати роботу з чатботом. 

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