ТОП 100 найкращих книг за версією ChatGPT — які світові шедеври увійшли в список

ChatGPT назвав 100 найкращих книг усіх часів і народів: від Гамлета до Відьмака
У грудні 2022 року компанія OpenAI випустила ChatGPT — чатбот зі штучним інтелектом, який використовує оновлену версію мовної моделі GPT-3,5. Не так давно він запрацював і в Україні, ставши справжньою сенсацією та популярним помічником для багатьох.
Новини.LIVE теж вирішила випробувати надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі.
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Перші невдалі спроби
Складання остаточного списку зі 100 найкращих книг світу — складне завдання не тільки для людини, а й для штучного інтелекту, адже треба обирати з мільйонів творів.
Перша спроба була невдалою, оскільки ми не зійшлися в літературних смаках — список від ChatGPT був наповнений російськими письменниками.
Попри те, що чатбот вніс у свій перший список "Лісову пісню", він переплутав автора, написавши Бориса Грінченка замість Лесі Українки.
Наступного разу ми були більш конкретними у своєму запитанні, проте Достоєвський все ж "проліз" у список.
Також чатбот кілька разів "замовлявся" — дублював книги. Це цілком по-людськи. Якщо людину попросити одним махом перерахувати 100 найкращих книг світової літератури, то вона так само легко забуде, що нею було названо, а що ні.
Та все ж нам вдалося отримати той самий ТОП 100 найкращих книг усіх часів!
ТОП 100 найкращих книг за версією ChatGPT — список
ChatGPT запропонував такий остаточний список 100 найкращих книг, коли-небудь написаних:
- "1984" — Джордж Орвелл;
- "Вбити пересмішника" — Гарпер Лі;
- "Великий Гетсбі" — Ф. Скотт Фіцджеральд;
- "Сто років самотності" — Габріель Гарсіа Маркес;
- "Гордість і упередження" — Джейн Остін;
- "Ловець у житі" — Дж. Д. Селінджер;
- "Володар кілець" — Дж. Толкін;
- "Чудовий новий світ" — Олдос Гакслі;
- "Грозовий перевал" — Емілі Бронте;
- "Щоденник молодої дівчини" — Анна Франк;
- "Пригоди Гекльберрі Фінна" — Марк Твен;
- "Хроніки Нарнії" — К. Льюїс;
- "Мобі Дік" — Герман Мелвілл;
- "Франкенштейн" — Мері Шеллі;
- "Портрет Доріана Грея" — Оскар Уайльд;
- "Одіссея" — Гомер;
- "Воно" — Стівен Кінг;
- "Джейн Ейр" — Шарлотта Бронте;
- "Шум і лють" — Вільям Фолкнер;
- "Кентерберійські оповідання" — Джеффрі Чосер;
- "Пригоди Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл;
- "Серце темряви" — Джозеф Конрад;
- "Іліада" — Гомер;
- "Життя і пригоди Робінзона Крузо" — Даніель Дефо;
- "Віднесені вітром" — Маргарет Мітчелл;
- "Грона гніву" — Джон Стейнбек;
- "І сонце сходить" Ернест Хемінгуей;
- "Відьмак" — Анджей Сапковський;
- "Червона літера" — Натаніель Хоторн;
- "Їхні очі бачили Бога" — Зора Ніл Герстон;
- "Автостопом по Галактиці" — Дуглас Адамс;
- "Гамлет" — Вільям Шекспір;
- "Таємна історія" — Донна Тартт;
- "Чарівник з країни Оз" — Лаймен Френк Баум;
- "Міддлмарш" — Джордж Еліот;
- "Розповідь служниці" — Маргарет Етвуд;
- "Дивна історія доктора Джекіла та містера Хайда" —Роберт Луїс Стівенсон;
- "Процес" — Франц Кафка;
- "Дім духів" — Ісабел Альєнде;
- "Володар мух" — Вільям Голдінг;
- "Ім'я троянди" — Умберто Еко;
- "Війна світів" — Герберт Уеллс;
- "Граф Монте-Крісто" — Олександр Дюма;
- "Старий і море" — Ернест Хемінгуей;
- "Алхімік" — Пауло Коельо;
- "Хроніка заводного птаха" — Харукі Муракамі;
- "Майстер і Маргарита" — Михайло Булгаков;
- "Вершник без голови" — Майн Рід;
- "Великий Гетсбі" — Френсіс Скотт Фіцджеральд;
- "Декамерон" — Джованні Боккаччо;
- "Марсіанська хроніка" — Рей Бредбері;
- "Аутсайдери" — С. Хінтон;
- "Бог дрібниць" — Арундаті Рой;
- "Ревізор" — Микола Гоголь;
- "Любов під час чуми" — Габріель Гарсіа Маркес;
- "Мертві душі" — Микола Гоголь;
- "Крадійка книжок" — Маркус Зусак;
- "Біблія отруйного дерева" — Барбара Кінгсолвер;
- "Великі надії" — Чарльз Діккенс;
- "Тінь вітру" — Карлос Руїс Сафон;
- "Лісова пісня" — Леся Українка;
- "Дивовижні пригоди Кавалера і Клея" — Майкл Чабон;
- "Сатанинські вірші" — Салман Рушді;
- "Ляльковий будинок" — Генрік Ібсен;
- "Стогін гори" — Ясунарі Кавабата;
- "Марсіанські хроніки" — Рей Бредбері;
- "Самостійні люди" — Халлдор Кильян Лакснесс;
- "Нестерпна легкість буття" — Мілан Кундера;
- "Дівчина з татуюванням дракона" — Стіг Ларссон;
- "Ім'я вітру" — Патрік Ротфусс;
- "Гаррі Поттер і філософський камінь" — Джоан Роулінг;
- "Код да Вінчі" — Ден Браун;
- "Таємний сад" —Френсіс Годжсон Бернетт;
- "Записки божевільного" — Лу Сінь;
- "Будденброки" — Томас Манн;
- "Дружина мандрівника в часі" — Одрі Ніффенеггер;
- "Людина без властивостей" — Роберт Музіль;
- "Таємна історія Диво-жінки" — Джил Лепор;
- "Безсмертне життя Генрієтти Лаксс" — Ребекка Склот;
- "Книга неспокою" — Фернанду Пессоа;
- "Егоїстичний ген" — Річард Докінз;
- "Діти півночі" — Салман Рушді;
- "Мистецтво війни" — Сунь Цзи;
- "Дао Де Цзин" — Лао Цзи;
- "Республіка" — Платон;
- "Принц" — Нікколо Макіавеллі;
- "Багатство народів" — Адам Сміт;
- "Подорож на край ночі" — Луї-Фердинанд Селін;
- "Листя трави" — Волт Вітмен;
- "Пані Боварі" — Гюстав Флобер;
- "Король Лір" — Вільям Шекспір;
- "Людина-невидимка" — Ральф Еллісон;
- "Божественна комедія" — Данте Аліг’єрі;
- "І прийшло руйнування" — Чинуа Ачебе;
- "Батько Горіо" — Оноре де Бальзак;
- "Махабхарата" — Вьяса;
- "Жак-фаталіст і його господар" — Дені Дідро;
- "Сторонній" — Альбер Камю;
- "Голод" — Кнут Гамсун.
Раніше ми писали, що таке ChatGPT, у чому його особливість, як він працює та як зареєструватися й почати роботу з чатботом.