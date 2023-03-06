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ChatGPT назвал 100 лучших книг всех времен и народов: от Гамлета до Ведьмака

6 марта 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 100 лучших книг по версии ChatGPT — какие мировые шедевры вошли в список
Какие книги, по версии искусственного интеллекта, самые лучшие из когда-либо написанных?
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В декабре 2022 года компания OpenAI выпустила ChatGPT — чатбот с искусственным интеллектом, использующим обновленную версию языковой модели GPT-3,5. Не так давно он заработал и в Украине, став настоящей сенсацией и популярным помощником для многих.

Новини.LIVE тоже решили испытать сверхпопулярный чат-бот, спросив как, по его мнению, выглядит список 100 лучших книг в мире.

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Первые неудачные попытки

Составление окончательного списка из 100 лучших книг мира — сложная задача не только для человека, но и для искусственного интеллекта, ведь нужно выбирать из миллионов произведений.

Первая попытка была неудачной, поскольку мы не сошлись в литературных вкусах — список ChatGPT был наполнен русскими писателями.

Несмотря на то, что чатбот внес в свой первый список "Лесную песню", он перепутал автора, написав Бориса Гринченко вместо Леси Украинки.

В следующий раз мы были более конкретны в своем вопросе, однако Достоевский все же "пролез" в список.

Также чат-бот несколько раз "оговаривался" — дублировал книги. Это вполне по-человечески. Если человека попросить одним махом перечислить 100 лучших книг мировой литературы, то он так же легко забудет, что уже было названо, а что нет.

И все же нам удалось получить тот самый ТОП 100 лучших книг всех времен!

ТОП 100 лучших книг по версии ChatGPT — список

ТОП 100 лучших книг по версии ChatGPT — список

ChatGPT предложил такой окончательный список 100 лучших книг, когда-либо написанных:

  1. "1984" — Джордж Орвелл;
  2. "Убить пересмешника" — Гарпер Ли;
  3. "Великий Гэтсби" — Ф. Скотт Фицджеральд;
  4. "Сто лет одиночества" — Габриэль Гарсиа Маркес;
  5. "Гордость и предубеждения" — Джейн Остин;
  6. "Ловец во ржи" — Дж. Д. Сэлинджер;
  7. "Властелин колец" — Дж. Толкин;
  8. "Великолепный новый мир" — Олдос Гаксли;
  9. "Грозовой перевал" — Эмили Бронте;
  10. "Дневник молодой девушки" — Анна Франк;
  11. "Приключения Гекльберри Финна" — Марк Твен;
  12. "Хроники Нарнии" — К. Льюис;
  13. "Моби Дик" — Герман Мелвилл;
  14. "Франкенштейн" — Мэри Шелли;
  15. "Портрет Дориана Грея" — Оскар Уайльд;
  16. "Одиссея" — Гомер;
  17. "Оно" — Стивен Кинг;
  18. "Джейн Эйр" — Шарлотта Бронте;
  19. "Шум и ярость" — Уильям Фолкнер;
  20. "Кентерберийские рассказы" — Джеффри Чосер;
  21. "Приключения Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл;
  22. "Сердце тьмы" — Джозеф Конрад;
  23. "Илиада" — Гомер;
  24. "Жизнь и приключения Робинзона Крузо" — Даниэль Дефо;
  25. "Унесенные ветром" — Маргарет Митчелл;
  26. "Гроздь гнева" — Джон Стейнбек;
  27. "И солнце восходит" — Эрнест Хемингуэй;
  28. "Ведьмак" — Анджей Сапковский;
  29. "Красная буква" — Натаниэль Хоторн;
  30. "Их глаза видели Бога" — Зора Нил Герстон;
  31. "Автостопом по Галактике" — Дуглас Адамс;
  32. "Гамлет" — Уильям Шекспир;
  33. "Тайная история" — Донна Тартт;
  34. "Волшебник из страны Оз" — Лаймен Фрэнк Баум;
  35. "Мидлмарш" — Джордж Эллиот;
  36. "Рассказ служанки" — Маргарет Этвуд;
  37. "Удивительная история доктора Джекила и мистера Хайда" — Роберт Луис Стивенсон;
  38. "Процесс" — Франц Кафка;
  39. "Дом духов" — Исабел Альенде;
  40. "Властелин мух" — Уильям Голдинг;
  41. "Имя розы" — Умберто Эко;
  42. "Война миров" — Герберт Уэллс;
  43. "Граф Монте-Кристо" — Александр Дюма;
  44. "Старик и море" — Эрнест Хемингуэй;
  45. "Алхимик" — Пауло Коэльо;
  46. "Хроника заводной птицы" — Харуки Мураками;
  47. "Мастер и Маргарита" — Михаил Булгаков;
  48. "Всадник без головы" — Майн Рид;
  49. "Великий Гэтсби" — Фрэнсис Скотт Фицджеральд;
  50. "Декамерон" — Джованни Боккаччо;
  51. "Марсианская хроника" — Рэй Брэдбери;
  52. "Аутсайдеры" — С. Хинтон;
  53. "Бог мелочей" — Арундати Рой;
  54. "Ревизор" — Николай Гоголь;
  55. "Любовь во время чумы" — Габриэль Гарсиа Маркес;
  56. "Мертвые души" — Николай Гоголь;
  57. "Крадушка книг" — Маркус Зусак;
  58. "Библия ядовитого дерева" — Барбара Кингсолвер;
  59. "Большие надежды" — Чарльз Диккенс;
  60. "Тень ветра" — Карлос Руис Сафон;
  61. "Лесная песня" — Леся Украинка;
  62. "Удивительные приключения Кавалера и Клея" — Майкл Чабон;
  63. "Сатанинские стихи" — Салман Рушди;
  64. "Кукольный дом" — Генрик Ибсен;
  65. "Стон горы" — Ясунари Кавабата;
  66. "Марсианские хроники" — Рэй Брэдбери;
  67. "Самостоятельные люди" — Халлдор Кильян Лакснесс;
  68. "Невыносимая легкость бытия" — Милан Кундера;
  69. "Девушка с татуировкой дракона" — Стиг Ларссон;
  70. "Имя ветра" — Патрик Ротфусс;
  71. "Гарри Поттер и философский камень" — Джоан Роулинг;
  72. "Код да Винчи" — Дэн Браун;
  73. "Тайный сад" — Фрэнсис Годжсон Бернетт;
  74. "Записки сумасшедшего" — Лу Синь;
  75. "Будденброки" — Томас Манн;
  76. "Жена путешественника во времени" — Одри Ниффенеггер;
  77. "Человек без свойств" — Роберт Музиль;
  78. "Тайная история Чудо-женщины" — Джил Лепор;
  79. "Бессмертная жизнь Генриетты Лаксс" — Ребекка Склот;
  80. "Книга беспокойства" — Фернанду Пессоа;
  81. "Эгоистический ген" — Ричард Докинз;
  82. "Дети севера" — Салман Рушди;
  83. "Искусство войны" — Сунь Цзы;
  84. "Дао Де Цзин" — Лао Цзы;
  85. "Республика" — Платон;
  86. "Принц" — Никколо Макиавелли;
  87. "Богатство народов" — Адам Смит;
  88. "Путешествие на край ночи" — Луи-Фердинанд Селин;
  89. "Листья травы" — Уолт Уитмен;
  90. "Госпожа Бовари" — Гюстав Флобер;
  91. "Король Лир" — Уильям Шекспир;
  92. "Человек-невидимка" — Ральф Эллисон;
  93. "Божественная комедия" — Данте Алигьери;
  94. "И пришло разрушение" — Чинуа Ачебе;
  95. "Отец Горио" — Оноре де Бальзак;
  96. "Махабхарата" — Вьяса;
  97. "Жак-фаталист и его хозяин" — Дени Дидро;
  98. "Посторонний" — Альбер Камю;
  99. "Голод" — Кнут Гамсун.

Ранее мы писали, что такое ChatGPT, в чем его особенность, как он работает и как зарегистрироваться и начать работу с чатом.

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