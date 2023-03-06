ТОП 100 лучших книг по версии ChatGPT — какие мировые шедевры вошли в список

ChatGPT назвал 100 лучших книг всех времен и народов: от Гамлета до Ведьмака
В декабре 2022 года компания OpenAI выпустила ChatGPT — чатбот с искусственным интеллектом, использующим обновленную версию языковой модели GPT-3,5. Не так давно он заработал и в Украине, став настоящей сенсацией и популярным помощником для многих.
Новини.LIVE тоже решили испытать сверхпопулярный чат-бот, спросив как, по его мнению, выглядит список 100 лучших книг в мире.
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Первые неудачные попытки
Составление окончательного списка из 100 лучших книг мира — сложная задача не только для человека, но и для искусственного интеллекта, ведь нужно выбирать из миллионов произведений.
Первая попытка была неудачной, поскольку мы не сошлись в литературных вкусах — список ChatGPT был наполнен русскими писателями.
Несмотря на то, что чатбот внес в свой первый список "Лесную песню", он перепутал автора, написав Бориса Гринченко вместо Леси Украинки.
В следующий раз мы были более конкретны в своем вопросе, однако Достоевский все же "пролез" в список.
Также чат-бот несколько раз "оговаривался" — дублировал книги. Это вполне по-человечески. Если человека попросить одним махом перечислить 100 лучших книг мировой литературы, то он так же легко забудет, что уже было названо, а что нет.
И все же нам удалось получить тот самый ТОП 100 лучших книг всех времен!
ТОП 100 лучших книг по версии ChatGPT — список
ChatGPT предложил такой окончательный список 100 лучших книг, когда-либо написанных:
- "1984" — Джордж Орвелл;
- "Убить пересмешника" — Гарпер Ли;
- "Великий Гэтсби" — Ф. Скотт Фицджеральд;
- "Сто лет одиночества" — Габриэль Гарсиа Маркес;
- "Гордость и предубеждения" — Джейн Остин;
- "Ловец во ржи" — Дж. Д. Сэлинджер;
- "Властелин колец" — Дж. Толкин;
- "Великолепный новый мир" — Олдос Гаксли;
- "Грозовой перевал" — Эмили Бронте;
- "Дневник молодой девушки" — Анна Франк;
- "Приключения Гекльберри Финна" — Марк Твен;
- "Хроники Нарнии" — К. Льюис;
- "Моби Дик" — Герман Мелвилл;
- "Франкенштейн" — Мэри Шелли;
- "Портрет Дориана Грея" — Оскар Уайльд;
- "Одиссея" — Гомер;
- "Оно" — Стивен Кинг;
- "Джейн Эйр" — Шарлотта Бронте;
- "Шум и ярость" — Уильям Фолкнер;
- "Кентерберийские рассказы" — Джеффри Чосер;
- "Приключения Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл;
- "Сердце тьмы" — Джозеф Конрад;
- "Илиада" — Гомер;
- "Жизнь и приключения Робинзона Крузо" — Даниэль Дефо;
- "Унесенные ветром" — Маргарет Митчелл;
- "Гроздь гнева" — Джон Стейнбек;
- "И солнце восходит" — Эрнест Хемингуэй;
- "Ведьмак" — Анджей Сапковский;
- "Красная буква" — Натаниэль Хоторн;
- "Их глаза видели Бога" — Зора Нил Герстон;
- "Автостопом по Галактике" — Дуглас Адамс;
- "Гамлет" — Уильям Шекспир;
- "Тайная история" — Донна Тартт;
- "Волшебник из страны Оз" — Лаймен Фрэнк Баум;
- "Мидлмарш" — Джордж Эллиот;
- "Рассказ служанки" — Маргарет Этвуд;
- "Удивительная история доктора Джекила и мистера Хайда" — Роберт Луис Стивенсон;
- "Процесс" — Франц Кафка;
- "Дом духов" — Исабел Альенде;
- "Властелин мух" — Уильям Голдинг;
- "Имя розы" — Умберто Эко;
- "Война миров" — Герберт Уэллс;
- "Граф Монте-Кристо" — Александр Дюма;
- "Старик и море" — Эрнест Хемингуэй;
- "Алхимик" — Пауло Коэльо;
- "Хроника заводной птицы" — Харуки Мураками;
- "Мастер и Маргарита" — Михаил Булгаков;
- "Всадник без головы" — Майн Рид;
- "Великий Гэтсби" — Фрэнсис Скотт Фицджеральд;
- "Декамерон" — Джованни Боккаччо;
- "Марсианская хроника" — Рэй Брэдбери;
- "Аутсайдеры" — С. Хинтон;
- "Бог мелочей" — Арундати Рой;
- "Ревизор" — Николай Гоголь;
- "Любовь во время чумы" — Габриэль Гарсиа Маркес;
- "Мертвые души" — Николай Гоголь;
- "Крадушка книг" — Маркус Зусак;
- "Библия ядовитого дерева" — Барбара Кингсолвер;
- "Большие надежды" — Чарльз Диккенс;
- "Тень ветра" — Карлос Руис Сафон;
- "Лесная песня" — Леся Украинка;
- "Удивительные приключения Кавалера и Клея" — Майкл Чабон;
- "Сатанинские стихи" — Салман Рушди;
- "Кукольный дом" — Генрик Ибсен;
- "Стон горы" — Ясунари Кавабата;
- "Марсианские хроники" — Рэй Брэдбери;
- "Самостоятельные люди" — Халлдор Кильян Лакснесс;
- "Невыносимая легкость бытия" — Милан Кундера;
- "Девушка с татуировкой дракона" — Стиг Ларссон;
- "Имя ветра" — Патрик Ротфусс;
- "Гарри Поттер и философский камень" — Джоан Роулинг;
- "Код да Винчи" — Дэн Браун;
- "Тайный сад" — Фрэнсис Годжсон Бернетт;
- "Записки сумасшедшего" — Лу Синь;
- "Будденброки" — Томас Манн;
- "Жена путешественника во времени" — Одри Ниффенеггер;
- "Человек без свойств" — Роберт Музиль;
- "Тайная история Чудо-женщины" — Джил Лепор;
- "Бессмертная жизнь Генриетты Лаксс" — Ребекка Склот;
- "Книга беспокойства" — Фернанду Пессоа;
- "Эгоистический ген" — Ричард Докинз;
- "Дети севера" — Салман Рушди;
- "Искусство войны" — Сунь Цзы;
- "Дао Де Цзин" — Лао Цзы;
- "Республика" — Платон;
- "Принц" — Никколо Макиавелли;
- "Богатство народов" — Адам Смит;
- "Путешествие на край ночи" — Луи-Фердинанд Селин;
- "Листья травы" — Уолт Уитмен;
- "Госпожа Бовари" — Гюстав Флобер;
- "Король Лир" — Уильям Шекспир;
- "Человек-невидимка" — Ральф Эллисон;
- "Божественная комедия" — Данте Алигьери;
- "И пришло разрушение" — Чинуа Ачебе;
- "Отец Горио" — Оноре де Бальзак;
- "Махабхарата" — Вьяса;
- "Жак-фаталист и его хозяин" — Дени Дидро;
- "Посторонний" — Альбер Камю;
- "Голод" — Кнут Гамсун.
Ранее мы писали, что такое ChatGPT, в чем его особенность, как он работает и как зарегистрироваться и начать работу с чатом.