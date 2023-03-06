ТОП 100 лучших книг по версии ChatGPT — какие мировые шедевры вошли в список

Какие книги, по версии искусственного интеллекта, самые лучшие из когда-либо написанных?

В декабре 2022 года компания OpenAI выпустила ChatGPT — чатбот с искусственным интеллектом, использующим обновленную версию языковой модели GPT-3,5. Не так давно он заработал и в Украине, став настоящей сенсацией и популярным помощником для многих.

Новини.LIVE тоже решили испытать сверхпопулярный чат-бот, спросив как, по его мнению, выглядит список 100 лучших книг в мире.

Первые неудачные попытки

Составление окончательного списка из 100 лучших книг мира — сложная задача не только для человека, но и для искусственного интеллекта, ведь нужно выбирать из миллионов произведений.

Первая попытка была неудачной, поскольку мы не сошлись в литературных вкусах — список ChatGPT был наполнен русскими писателями.

Несмотря на то, что чатбот внес в свой первый список "Лесную песню", он перепутал автора, написав Бориса Гринченко вместо Леси Украинки.

В следующий раз мы были более конкретны в своем вопросе, однако Достоевский все же "пролез" в список.

Также чат-бот несколько раз "оговаривался" — дублировал книги. Это вполне по-человечески. Если человека попросить одним махом перечислить 100 лучших книг мировой литературы, то он так же легко забудет, что уже было названо, а что нет.

И все же нам удалось получить тот самый ТОП 100 лучших книг всех времен!

ТОП 100 лучших книг по версии ChatGPT — список

ChatGPT предложил такой окончательный список 100 лучших книг, когда-либо написанных:

"1984" — Джордж Орвелл; "Убить пересмешника" — Гарпер Ли; "Великий Гэтсби" — Ф. Скотт Фицджеральд; "Сто лет одиночества" — Габриэль Гарсиа Маркес; "Гордость и предубеждения" — Джейн Остин; "Ловец во ржи" — Дж. Д. Сэлинджер; "Властелин колец" — Дж. Толкин; "Великолепный новый мир" — Олдос Гаксли; "Грозовой перевал" — Эмили Бронте; "Дневник молодой девушки" — Анна Франк; "Приключения Гекльберри Финна" — Марк Твен; "Хроники Нарнии" — К. Льюис; "Моби Дик" — Герман Мелвилл; "Франкенштейн" — Мэри Шелли; "Портрет Дориана Грея" — Оскар Уайльд; "Одиссея" — Гомер; "Оно" — Стивен Кинг; "Джейн Эйр" — Шарлотта Бронте; "Шум и ярость" — Уильям Фолкнер; "Кентерберийские рассказы" — Джеффри Чосер; "Приключения Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл; "Сердце тьмы" — Джозеф Конрад; "Илиада" — Гомер; "Жизнь и приключения Робинзона Крузо" — Даниэль Дефо; "Унесенные ветром" — Маргарет Митчелл; "Гроздь гнева" — Джон Стейнбек; "И солнце восходит" — Эрнест Хемингуэй; "Ведьмак" — Анджей Сапковский; "Красная буква" — Натаниэль Хоторн; "Их глаза видели Бога" — Зора Нил Герстон; "Автостопом по Галактике" — Дуглас Адамс; "Гамлет" — Уильям Шекспир; "Тайная история" — Донна Тартт; "Волшебник из страны Оз" — Лаймен Фрэнк Баум; "Мидлмарш" — Джордж Эллиот; "Рассказ служанки" — Маргарет Этвуд; "Удивительная история доктора Джекила и мистера Хайда" — Роберт Луис Стивенсон; "Процесс" — Франц Кафка; "Дом духов" — Исабел Альенде; "Властелин мух" — Уильям Голдинг; "Имя розы" — Умберто Эко; "Война миров" — Герберт Уэллс; "Граф Монте-Кристо" — Александр Дюма; "Старик и море" — Эрнест Хемингуэй; "Алхимик" — Пауло Коэльо; "Хроника заводной птицы" — Харуки Мураками; "Мастер и Маргарита" — Михаил Булгаков; "Всадник без головы" — Майн Рид; "Великий Гэтсби" — Фрэнсис Скотт Фицджеральд; "Декамерон" — Джованни Боккаччо; "Марсианская хроника" — Рэй Брэдбери; "Аутсайдеры" — С. Хинтон; "Бог мелочей" — Арундати Рой; "Ревизор" — Николай Гоголь; "Любовь во время чумы" — Габриэль Гарсиа Маркес; "Мертвые души" — Николай Гоголь; "Крадушка книг" — Маркус Зусак; "Библия ядовитого дерева" — Барбара Кингсолвер; "Большие надежды" — Чарльз Диккенс; "Тень ветра" — Карлос Руис Сафон; "Лесная песня" — Леся Украинка; "Удивительные приключения Кавалера и Клея" — Майкл Чабон; "Сатанинские стихи" — Салман Рушди; "Кукольный дом" — Генрик Ибсен; "Стон горы" — Ясунари Кавабата; "Марсианские хроники" — Рэй Брэдбери; "Самостоятельные люди" — Халлдор Кильян Лакснесс; "Невыносимая легкость бытия" — Милан Кундера; "Девушка с татуировкой дракона" — Стиг Ларссон; "Имя ветра" — Патрик Ротфусс; "Гарри Поттер и философский камень" — Джоан Роулинг; "Код да Винчи" — Дэн Браун; "Тайный сад" — Фрэнсис Годжсон Бернетт; "Записки сумасшедшего" — Лу Синь; "Будденброки" — Томас Манн; "Жена путешественника во времени" — Одри Ниффенеггер; "Человек без свойств" — Роберт Музиль; "Тайная история Чудо-женщины" — Джил Лепор; "Бессмертная жизнь Генриетты Лаксс" — Ребекка Склот; "Книга беспокойства" — Фернанду Пессоа; "Эгоистический ген" — Ричард Докинз; "Дети севера" — Салман Рушди; "Искусство войны" — Сунь Цзы; "Дао Де Цзин" — Лао Цзы; "Республика" — Платон; "Принц" — Никколо Макиавелли; "Богатство народов" — Адам Смит; "Путешествие на край ночи" — Луи-Фердинанд Селин; "Листья травы" — Уолт Уитмен; "Госпожа Бовари" — Гюстав Флобер; "Король Лир" — Уильям Шекспир; "Человек-невидимка" — Ральф Эллисон; "Божественная комедия" — Данте Алигьери; "И пришло разрушение" — Чинуа Ачебе; "Отец Горио" — Оноре де Бальзак; "Махабхарата" — Вьяса; "Жак-фаталист и его хозяин" — Дени Дидро; "Посторонний" — Альбер Камю; "Голод" — Кнут Гамсун.

Ранее мы писали, что такое ChatGPT, в чем его особенность, как он работает и как зарегистрироваться и начать работу с чатом.