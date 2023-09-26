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ChatGPT отримав дві нові функції: подробиці

26 вересня 2023 00:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ChatGPT отримав дві нові функції: подробиці
Стартова сторінка ChatGPT. Фото: Forbes
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Штучний інтелект ChatGPT, який за думкою, дослідників, нещодавно погіршився, отримав два нових оновлення. Вони стосуються його нової системи розпізнавання запитів.

Про це повідомляє OpenAI.

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Що з'явилося нового

Перше оновленням став голосовий чат. Він дозволить надавати нейромережі голосовий запит. Відповідь буде в аудіоформаті. Щоб надіслати запит, потрібно перейти до налаштувань, обрати "нові функції" та "розмову голосом". Потім на головному екрані зʼявиться кнопка з зображенням навушників. На вибір доступно пʼять голосів.

Друге оновлення — функція завантаження зображень, яка дозволить давати візуальні запити. Наприклад, сфотографувати вміст холодильника, аби чат — бот міг запропонувати рецепт з наявних продуктів. Або сфотографувати велосипед та попросити ChatGPT розповісти, як опустити йому сидіння. На зображенні також можна малювати, аби виділити конкретні деталі при запиті.

Відзначимо, що ці дві функції спочатку зʼявляться у платних підписників ChatGPT Plus та корпоративних користувачів чат — бота. Голосові чати можна використовувати лише у програмі, а зображення — на всіх платформах.

Нагадаємо, що не так давно творці ChatGPT розповіли, що заробляють 12 млрд доларів США на рік. І не так давно штучний інтелект отримав власний Android-додаток.

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