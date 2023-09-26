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ChatGPT получил две новые функции: подробности

26 сентября 2023 00:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ChatGPT получил две новые функции: подробности
Стартовая страница ChatGPT. Фото: Forbes
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Искусственный интеллект ChatGPT, который по мнению исследователей, недавно ухудшился, получил два новых обновления. Они касаются его новой системы распознавания запросов.

Об этом сообщает OpenAI.

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Что появилось нового


Первым обновлением стал голосовой чат. Он позволит предоставлять нейросети голосовой запрос. Ответ будет в аудиоформате. Для передачи запроса необходимо перейти к настройкам, выбрать "новые функции" и "разговор". Затем на главном экране появится кнопка с изображением наушников. На выбор доступно пять голосов.

Второе обновление — функция загрузки изображений, позволяющая давать визуальные запросы. Например, сфотографировать содержимое холодильника, чтобы чат-бот мог предложить рецепт из имеющихся продуктов. Или сфотографировать велосипед и попросить ChatGPT рассказать о том, как опустить ему сиденье. На изображении можно рисовать, чтобы выделить конкретные детали при запросе.

Отметим, что эти две функции сначала появятся у платных подписчиков ChatGPT Plus и корпоративных пользователей чат — бота. Голосовые чаты можно использовать только в приложении, а изображения — на всех платформах.

Напомним, что недавно создатели ChatGPT рассказали, что зарабатывают 12 млрд долларов США в год. И не так давно искусственный интеллект получил собственное Android-приложение.

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