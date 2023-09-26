ChatGPT получил две новые функции: подробности
Искусственный интеллект ChatGPT, который по мнению исследователей, недавно ухудшился, получил два новых обновления. Они касаются его новой системы распознавания запросов.
Об этом сообщает OpenAI.
Что появилось нового
Первым обновлением стал голосовой чат. Он позволит предоставлять нейросети голосовой запрос. Ответ будет в аудиоформате. Для передачи запроса необходимо перейти к настройкам, выбрать "новые функции" и "разговор". Затем на главном экране появится кнопка с изображением наушников. На выбор доступно пять голосов.
Второе обновление — функция загрузки изображений, позволяющая давать визуальные запросы. Например, сфотографировать содержимое холодильника, чтобы чат-бот мог предложить рецепт из имеющихся продуктов. Или сфотографировать велосипед и попросить ChatGPT рассказать о том, как опустить ему сиденье. На изображении можно рисовать, чтобы выделить конкретные детали при запросе.
Отметим, что эти две функции сначала появятся у платных подписчиков ChatGPT Plus и корпоративных пользователей чат — бота. Голосовые чаты можно использовать только в приложении, а изображения — на всех платформах.
Напомним, что недавно создатели ChatGPT рассказали, что зарабатывают 12 млрд долларов США в год. И не так давно искусственный интеллект получил собственное Android-приложение.