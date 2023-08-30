Сколько OpenAI зарабатывает на ChatGPT

ChatGPT от компании OpenAI. Фото: Google

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, ежемесячно зарабатывает на своей разработке около 80 млн долларов. В ближайшие 12 месяцев сумма годового заработка может составить 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg и The Information.

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OpenAI предоставляет доступ к использованию искусственного интеллекта как обычным пользователям, так и представителям бизнеса. При том, что после ввода подписки на ChatGPT доход создателя ИИ составил всего 28 млн долларов.

Однако в ближайшие 12 месяцев заработок компании на этом сервисе может достигнуть 1 млрд долларов. Эта цифра гораздо больше по сравнению с теми прогнозами, которые акционеры получили раньше от OpenAI.

Конкуренты ChatGPT

После того как искусственный интеллект от OpenAI преуспел, у него начали появляться конкуренты.

В июле генеральный директор SpaceX, Twitter и Tesla Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI. Он представил команду, состоящую из инженеров из самых крупных американских технологических фирм. Бизнесмен надеется бросить вызов в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.

После этого с таким заявлением вышли и в Meta, где говорят о выпуске новой версии модели LLaMA. Она появится с открытым исходным кодом, что позволит другим компаниям добиться успехов в улучшении ИИ.

А вот Apple пока на стадии разработки своей версии искусственного интеллекта. Компания создала собственную инфраструктуру для обучения большим языковым моделям. На ее основе, известной как Ajax, создан чат-бот под названием Apple GPT. Над проектом работают команды инженеров, пытающихся решить проблемы конфиденциальности.

Напомним, неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен через оформление подписки.