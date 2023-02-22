Що буде зі світовою економікою у 2023 році — прогноз від ChatGPT

Перша економіка світу — США — буде зростати, хоча й повільніше, ніж у попередні роки

Сьогодні ChatGPT — найвідоміша модель штучного інтелекту для обробки мови в Інтернеті, яка неухильно набирає популярність. Чатбот уже складав юридичні тести, писав есе та вірші.

Українські журналісти вирішили розпитати штучний інтелект про економічні прогнози на 2023 рік, пише 24 канал.

Варто вказати, чатбот одразу попередив, що не здатен давати точних прогнозів, а може лише поділитися загальною тенденцією.

"Я, як модель штучного інтелекту, не можу давати точних прогнозів для світу, але я можу поділитися деякими тенденціями і прогнозами, які висувають провідні економісти та експерти", — говориться в повідомлені чатбота.

Який прогноз для передових економік світу

За словами ChatGPT, у 2023 році заходи державного рівня для збереження економік можуть призвести до інфляції. А збільшення споживчого попиту, недостатня виробнича активність та глобальні проблеми з поставками можуть зробити більшість товарів і послуг дорожчими.

Ціни на нафту можуть зростати, оскільки зріс попит на неї після відновлення господарств. Однак, залежно від геополітичних та економічних факторів, можуть бути спостережені коливання цін на нафту.

Після кількох років стабільної валютної політики, курси валют можуть бути змінені. Зокрема, зменшення впливу долара США і збільшення впливу інших валют можуть спричинити перерозподіл економічної влади.

Згідно із відповіддю штучного інтелекту, все більше країн і компаній інвестують у розробку та впровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн і квантові обчислення. Це може привести до зміни галузей економіки та створення нових ринків. Однак, також можуть бути спостережені певні негативні наслідки, такі як заміщення робочих місць і зростання розриву між тими, хто може використовувати нові технології, і тими, хто не може.

Штучний інтелект впевнений, що економіка США буде зростати, хоча й повільніше, ніж у попередні роки. На позиції Штатів впливатимуть рішення Федерального резерву, який бореться з інфляцією. Також на економіку буде впливати інфляція, геополітичні конфлікти, зокрема, потенційні торгові війни або конфлікти, ситуація на ринку праці.

Щодо країн ЄС, то штучний інтелект повідомляє, що економічна ситуація залежатиме від багатьох факторів, таких як глобальна економічна ситуація, стан світових ринків, рівень інфляції та процентні ставки, економічна та політична стабільність країн тощо.

Показники можуть різнитися у різних країнах. Для прикладу, країни Півдня Європи, найімовірніше, будуть відновлюватися повільніше, ніж інші. Додаткові фактори впливу – ефективність боротьби зі змінами клімату та політиків, як на рівні держав, так і ЄС.

Велику Британію у 2023 році чекає досить сприятлива динаміка, але цей ефект може бути досить обмеженим через наслідки Brexit, нестабільність на світових ринках, а також ситуацію з інфляцією.

Тоді як у Китаї, який наразі є другою економікою світу та головним конкурентом США, динаміка економіки буде залежати від глобальних економічних тенденцій, політичних ризиків та внутрішніх реформ у цьому секторі.

Який економічний прогноз на 2023 рік для України

Щодо України, то ChatGPT інформує про помірне зростання економіки.

"Прогнозуються позитивні тенденції в ряді галузей, зокрема в аграрному секторі, інфраструктурі, транспорті та логістиці. Також передбачається збільшення інвестицій, зокрема з боку іноземних інвесторів. Однак, є кілька факторів, які можуть забезпечити невизначеність економічного прогнозу, такі як: збереження геополітичної нестабільності, підвищення інфляції, нестабільний курс гривні, високий рівень зовнішнього боргу тощо", — повідомляє чатбот.

Варто зауважити, що штучний інтелект не згадує ні про повномасштабну війну росії проти України, ні про блокування українських портів, ні про "зернову угоду" під егідою ООН.

Річ у тім, що чатбот має інформацію лише до 2021 року, тож відповідно інформація за 2022 рік наразі йому недоступна. Саме тому прогнози ChatGPT можуть бути не зовсім коректними.

Раніше, ми розповідали, що чат-бот ChatGPT став найпопулярнішим застосунком у світі. Лише за два місяці нейромережа набрала 100 млн активних користувачів.

Нагадаємо, що раніше компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.