Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow ChatGPT сделал экономический прогноз на 2023 год: рост цен на нефть и инфляция arrow

ChatGPT сделал экономический прогноз на 2023 год: рост цен на нефть и инфляция

22 февраля 2023 19:47
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Что будет с мировой экономикой в 2023 году — прогноз ChatGPT
Первая экономика мира — США — будет расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сегодня ChatGPT — самая известная модель искусственного интеллекта для обработки языка в Интернете, которая неуклонно набирает популярность. Чат-бот уже составлял юридические тесты, писал эссе и стихи.

Украинские журналисты решили расспросить искусственный интеллект об экономических прогнозах на 2023 год, пишет 24 канал.

Читайте также:

Следует указать, что чат-бот сразу предупредил, что не способен давать точных прогнозов, а может только поделиться общей тенденцией.

"Я, как модель искусственного интеллекта, не могу давать точных прогнозов для мира, но я могу поделиться некоторыми тенденциями и прогнозами, которые выдвигают ведущие экономисты и эксперты", — говорится в сообщении.

Каков прогноз для передовых экономик мира

Какой прогноз для передовых экономик мира

По словам ChatGPT, в 2023 году меры государственного уровня по сохранению экономик могут привести к инфляции. А увеличение потребительского спроса, недостаточная производственная активность и глобальные проблемы с поставками могут сделать большинство товаров и услуг более дорогими.

Цены на нефть могут расти, поскольку вырос спрос на нее после возобновления хозяйств. Однако в зависимости от геополитических и экономических факторов могут наблюдаться колебания цен на нефть.

После нескольких лет стабильной валютной политики курсы валют могут быть изменены. В частности, уменьшение влияния доллара США и увеличение влияния других валют могут повлечь за собой перераспределение экономической власти.

Согласно ответу искусственного интеллекта, все больше стран и компаний инвестируют в разработку и внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и квантовые вычисления. Это может привести к изменению отраслей экономики и созданию новых рынков. Однако также могут быть наблюдены определенные негативные последствия, такие как замещение рабочих мест и рост разрыва между теми, кто может использовать новые технологии, и теми, кто не может.

Искусственный интеллект уверен, что экономика США будет расти, хоть и медленнее, чем в предыдущие годы. На позиции Штатов будут влиять решения Федерального резерва, борющегося с инфляцией. Также на экономику будет влиять инфляция, геополитические конфликты, в частности потенциальные торговые войны или конфликты, ситуация на рынке труда.

Относительно стран ЕС искусственный интеллект сообщает, что экономическая ситуация будет зависеть от многих факторов, таких как глобальная экономическая ситуация, состояние мировых рынков, уровень инфляции и процентные ставки, экономическая и политическая стабильность стран и т.д.

Показатели могут различаться в разных странах. К примеру, страны Юга Европы, вероятнее всего, будут восстанавливаться медленнее других. Дополнительные факторы влияния — эффективность борьбы с изменениями климата и политиков как на уровне государств, так и ЕС.

Великобританию в 2023 году ждет достаточно благоприятная динамика, но этот эффект может быть достаточно ограничен из-за последствий Brexit, нестабильности на мировых рынках, а также ситуации с инфляцией.

В то время как в Китае, который является второй экономикой мира и главным конкурентом США, динамика экономики будет зависеть от глобальных экономических тенденций, политических рисков и внутренних реформ в этом секторе.

Какой экономический прогноз на 2023 год для Украины

Какой экономический прогноз на 2023 год для Украины

Что касается Украины, то ChatGPT информирует об умеренном росте экономики.

"Прогнозируются положительные тенденции в ряде отраслей, в частности в аграрном секторе, инфраструктуре, транспорте и логистике. Также предполагается увеличение инвестиций, в частности со стороны иностранных инвесторов. Однако есть несколько факторов, которые могут обеспечить неопределенность экономического прогноза, такие как: сохранение геополитической нестабильности, повышение инфляции, нестабильный курс гривны, высокий уровень внешнего долга и т.д.", — сообщает чат-бот.

Следует отметить, что искусственный интеллект не упоминает ни о полномасштабной войне россии против Украины, ни о блокировании украинских портов, ни о "зерновом соглашении" под эгидой ООН.

Дело в том, что у чат-бота информация только до 2021 года, поэтому соответственно информация за 2022 год пока ему недоступна. Поэтому прогнозы ChatGPT могут быть не совсем корректными.

Ранее мы рассказывали, что чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только через два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

Напомним, что ранее компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:04 Залужный избрал Юрию Луценко новую должность: что он возглавит в ВСУ

21:45 Польша планирует создать сильнейшую армию Европы, — Washington Post

21:17 Омбудсмен Лубинец обвинил рф в издевательствах над политзаключенным Александром Марченко

21:15 Празднуй Масленицу без жертв: как наслаждаться блинами и сохранить фигуру

21:12 Известны составы на матч 1/8 Лиги чемпионов "Интер" — "Порту"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:05 Продолжение приквела "Игры престолов": анонсирована дата выхода нового сезона "Дома дракона"

Новина з фото

20:55 Генеральный прокурор назвал количество поврежденных обстрелами рф гражданских объектов

20:46 Стали известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Манчестер Сити"

Новина з фото

20:42 Стивен Спилберг получил награду на "Берлинале-2023" из рук Боно

20:35 "Это недопустимо": Стефанчук обратился к ОБСЕ из-за участия россиян в зимней сессии ассамблеи

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

Актуальное по теме

None 22 Февраль 22:05

Залужный избрал Юрию Луценко новую должность: что он возглавит в ВСУ

None 22 Февраль 21:38

Польша планирует создать сильнейшую армию Европы, — Washington Post

None 22 Февраль 21:17

Омбудсмен Лубинец обвинил рф в издевательствах над политзаключенным Александром Марченко

None 22 Февраль 21:08

Празднуй Масленицу без жертв: как наслаждаться блинами и сохранить фигуру

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB