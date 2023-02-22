Что будет с мировой экономикой в 2023 году — прогноз ChatGPT

Первая экономика мира — США — будет расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы

Сегодня ChatGPT — самая известная модель искусственного интеллекта для обработки языка в Интернете, которая неуклонно набирает популярность. Чат-бот уже составлял юридические тесты, писал эссе и стихи.

Украинские журналисты решили расспросить искусственный интеллект об экономических прогнозах на 2023 год, пишет 24 канал.

Следует указать, что чат-бот сразу предупредил, что не способен давать точных прогнозов, а может только поделиться общей тенденцией.

"Я, как модель искусственного интеллекта, не могу давать точных прогнозов для мира, но я могу поделиться некоторыми тенденциями и прогнозами, которые выдвигают ведущие экономисты и эксперты", — говорится в сообщении.

Какой прогноз для передовых экономик мира

По словам ChatGPT, в 2023 году меры государственного уровня по сохранению экономик могут привести к инфляции. А увеличение потребительского спроса, недостаточная производственная активность и глобальные проблемы с поставками могут сделать большинство товаров и услуг более дорогими.

Цены на нефть могут расти, поскольку вырос спрос на нее после возобновления хозяйств. Однако в зависимости от геополитических и экономических факторов могут наблюдаться колебания цен на нефть.

После нескольких лет стабильной валютной политики курсы валют могут быть изменены. В частности, уменьшение влияния доллара США и увеличение влияния других валют могут повлечь за собой перераспределение экономической власти.

Согласно ответу искусственного интеллекта, все больше стран и компаний инвестируют в разработку и внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и квантовые вычисления. Это может привести к изменению отраслей экономики и созданию новых рынков. Однако также могут быть наблюдены определенные негативные последствия, такие как замещение рабочих мест и рост разрыва между теми, кто может использовать новые технологии, и теми, кто не может.

Искусственный интеллект уверен, что экономика США будет расти, хоть и медленнее, чем в предыдущие годы. На позиции Штатов будут влиять решения Федерального резерва, борющегося с инфляцией. Также на экономику будет влиять инфляция, геополитические конфликты, в частности потенциальные торговые войны или конфликты, ситуация на рынке труда.

Относительно стран ЕС искусственный интеллект сообщает, что экономическая ситуация будет зависеть от многих факторов, таких как глобальная экономическая ситуация, состояние мировых рынков, уровень инфляции и процентные ставки, экономическая и политическая стабильность стран и т.д.

Показатели могут различаться в разных странах. К примеру, страны Юга Европы, вероятнее всего, будут восстанавливаться медленнее других. Дополнительные факторы влияния — эффективность борьбы с изменениями климата и политиков как на уровне государств, так и ЕС.

Великобританию в 2023 году ждет достаточно благоприятная динамика, но этот эффект может быть достаточно ограничен из-за последствий Brexit, нестабильности на мировых рынках, а также ситуации с инфляцией.

В то время как в Китае, который является второй экономикой мира и главным конкурентом США, динамика экономики будет зависеть от глобальных экономических тенденций, политических рисков и внутренних реформ в этом секторе.

Какой экономический прогноз на 2023 год для Украины

Что касается Украины, то ChatGPT информирует об умеренном росте экономики.

"Прогнозируются положительные тенденции в ряде отраслей, в частности в аграрном секторе, инфраструктуре, транспорте и логистике. Также предполагается увеличение инвестиций, в частности со стороны иностранных инвесторов. Однако есть несколько факторов, которые могут обеспечить неопределенность экономического прогноза, такие как: сохранение геополитической нестабильности, повышение инфляции, нестабильный курс гривны, высокий уровень внешнего долга и т.д.", — сообщает чат-бот.

Следует отметить, что искусственный интеллект не упоминает ни о полномасштабной войне россии против Украины, ни о блокировании украинских портов, ни о "зерновом соглашении" под эгидой ООН.

Дело в том, что у чат-бота информация только до 2021 года, поэтому соответственно информация за 2022 год пока ему недоступна. Поэтому прогнозы ChatGPT могут быть не совсем корректными.

Ранее мы рассказывали, что чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только через два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

Напомним, что ранее компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.