"Дія" візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, — Федоров

Михайло Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov

Команда "Дії" вирішила долучитися до розробки Європейського цифрового гаманця. Фахівці Мінцифри презентували можливості "Дії" на зустрічі міжнародного консорціуму в Парижі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Розробка нового сервісу

"Зараз консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який допоможе відкривати банківські рахунки онлайн, мати документи в смартфоні тощо", — пояснив він.

За його словами, українці показали колегам з Європи, як завдяки "Дії" можна відкрити банківський рахунок за хвилину, а також зробити електронний підпис й користуватися цифровими документами.

Розвиток технологій під час війни

"Учасники форуму неодноразово відзначали Україну як державу, яка попри виклики війни робить відчутні успіхи в діджиталізації на шляху до ЄС. Особливу відзнаку наша держава отримала від французького міністра цифрових технологій Жана-Ноеля Барро. Дякую за високу оцінку українського продукту. Круто, що саме технологічні розробки наближають Україну до ЄС", — додав Федоров.

Крім того, українці можуть передавати право керувати авто іншій людині через додаток "Дія". Для цього потрібно встановити на смартфоні застосунок "Дія" та здійснити кілька нескладних маніпуляцій.

Нагадаємо, раніше український уряд підтримав розширення повноважень Мінцифри з 1 липня. Зазначається, що ці повноваження команді Мінцифри передасть Держспецзв’язку, щоб натомість зосередитися на захисті критичної інфраструктури.