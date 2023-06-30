Мінцифра стане центральним органом у телеком-сфері, — Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: google.com

Сьогодні, 30 червня, український уряд підтримав розширення повноважень Мінцифри з 1 липня. Зазначається, що ці повноваження команді Мінцифри передасть Держспецзв’язку, щоб натомість зосередитися на захисті критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram.

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Михайло Федоров зазначив, що МІнцифра продовжить відновлювати інтернет та звʼязок на неокупованих територіях України.

"Ми продовжимо відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та тотально знищувати бюрократію. Маємо чіткий план та досвід. Адже від створення Мінцифри розвиток телекому — один із топпріоритетів", — сказав Федоров.

Що Мінцифра зробила за 3 роки роботи

надали доступ понад 1 млн українців у 3,3 тисячах сіл до швидкісного інтернету завдяки інтернет-субвенції;

передали 42 тисячі Старлінків, які допомагають безперебійно працювати критичній інфраструктурі;

покрили Wi-Fi понад 7,5 тисяч шкіл, лікарень, екстрених служб та соцоб’єктів;

допомогли відновити зв’язок у декупованих містах;

сприяли запуску нацроумінгу, який допоміг 1,5 млн українців залишатися на зв’язку під час знеструмлень;

забезпечили 3 тисячі закладів освіти Wi-Fi в укриттях;

допомогли запустити 4G-покриття для понад 2,7 млн українців у 8,3 тис. міст;

запустили ініціативу з резервування номерів військових, які загинули або зникли безвісти.

"Наша ціль — забезпечити якісним звʼязком та інтернетом 95% населення країни. Попереду багато роботи. Дякую Уряду за довіру", — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив важливість законопроєкту про англійську мову та заявив, чим він вигідний для України. Зокрема, він назвав його "справжнім game changer".