Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Мінцифра стане центральним органом у телеком-сфері, — Федоров arrow

Мінцифра стане центральним органом у телеком-сфері, — Федоров

30 червня 2023 20:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Мінцифра стане центральним органом у телеком-сфері, — Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 30 червня, український уряд підтримав розширення повноважень Мінцифри з 1 липня. Зазначається, що ці повноваження команді Мінцифри передасть Держспецзв’язку, щоб натомість зосередитися на захисті критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Розширення повноважень Мінцифри

Михайло Федоров зазначив, що МІнцифра продовжить відновлювати інтернет та звʼязок на неокупованих територіях України.

"Ми продовжимо відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та тотально знищувати бюрократію. Маємо чіткий план та досвід. Адже від створення Мінцифри розвиток телекому — один із топпріоритетів", — сказав Федоров.

Що Мінцифра зробила за 3 роки роботи

  • надали доступ понад 1 млн українців у 3,3 тисячах сіл до швидкісного інтернету завдяки інтернет-субвенції;
  • передали 42 тисячі Старлінків, які допомагають безперебійно працювати критичній інфраструктурі;
  • покрили Wi-Fi понад 7,5 тисяч шкіл, лікарень, екстрених служб та соцоб’єктів;
  • допомогли відновити зв’язок у декупованих містах;
  • сприяли запуску нацроумінгу, який допоміг 1,5 млн українців залишатися на зв’язку під час знеструмлень;
  • забезпечили 3 тисячі закладів освіти Wi-Fi в укриттях;
  • допомогли запустити 4G-покриття для понад 2,7 млн українців у 8,3 тис. міст;
  • запустили ініціативу з резервування номерів військових, які загинули або зникли безвісти.

"Наша ціль — забезпечити якісним звʼязком та інтернетом 95% населення країни. Попереду багато роботи. Дякую Уряду за довіру", — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив важливість законопроєкту про англійську мову та заявив, чим він вигідний для України. Зокрема, він назвав його "справжнім game changer". 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз