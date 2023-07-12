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"Дія" примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька, —Федоров

12 июля 2023 12:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Дія" примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька, — Федоров
Михаил Фёдоров. Фото: facebook/mykhailofedorov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Команда "Дії" решила присоединиться к разработке Европейского цифрового кошелька. Специалисты Минцифры представили возможности "Дії" на встрече международного консорциума в Париже.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Разработка нового сервиса

"Сейчас консорциум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, который поможет открывать банковские счета онлайн, иметь документы в смартфоне", — объяснил он.

По его словам, украинцы показали коллегам из Европы, как благодаря "Дії" можно открыть банковский счет в минуту, а также сделать электронную подпись и пользоваться цифровыми документами.

Развитие технологий во время войны

"Участники форума неоднократно отмечали Украину как государство, которое, несмотря на вызовы войны, делает ощутимые успехи в диджитализации на пути к ЕС. Особую похвалу наше государство получило от французского министра цифровых технологий Жана-Ноэля Барро. Спасибо за высокую оценку украинского продукта. Круто, что именно технологические разработки приближают Украину к ЕС", — добавил Федоров.

Кроме того, украинцы могут передавать право управлять автомобилем другому человеку через приложение "Дія". Для этого нужно установить на смартфоне приложение "Дія" и совершить несколько несложных манипуляций.

Напомним, ранее украинское правительство поддержало расширение полномочий Минцифры с 1 июля. Отмечается, что эти полномочия команде Минцифры передаст Госспецсвязи, чтобы сосредоточиться на защите критической инфраструктуры.

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