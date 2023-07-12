"Дія" примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька, —Федоров
Команда "Дії" решила присоединиться к разработке Европейского цифрового кошелька. Специалисты Минцифры представили возможности "Дії" на встрече международного консорциума в Париже.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Разработка нового сервиса
"Сейчас консорциум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, который поможет открывать банковские счета онлайн, иметь документы в смартфоне", — объяснил он.
По его словам, украинцы показали коллегам из Европы, как благодаря "Дії" можно открыть банковский счет в минуту, а также сделать электронную подпись и пользоваться цифровыми документами.
Развитие технологий во время войны
"Участники форума неоднократно отмечали Украину как государство, которое, несмотря на вызовы войны, делает ощутимые успехи в диджитализации на пути к ЕС. Особую похвалу наше государство получило от французского министра цифровых технологий Жана-Ноэля Барро. Спасибо за высокую оценку украинского продукта. Круто, что именно технологические разработки приближают Украину к ЕС", — добавил Федоров.
Кроме того, украинцы могут передавать право управлять автомобилем другому человеку через приложение "Дія". Для этого нужно установить на смартфоне приложение "Дія" и совершить несколько несложных манипуляций.
Напомним, ранее украинское правительство поддержало расширение полномочий Минцифры с 1 июля. Отмечается, что эти полномочия команде Минцифры передаст Госспецсвязи, чтобы сосредоточиться на защите критической инфраструктуры.