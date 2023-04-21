Програма на основі ШІ дозволяє спілкуватися з відомими особистостями: як скористатися

Програма на основі ШІ дозволяє спілкуватися з відомими особистостями. Фото: Новини.LIVE

Відома компанія Gorilla Technologies розробила новий бот Superchat на базі штучного інтелекту ChatGPT. Унікальність програми полягає в тому, що користувач може спілкуватися з віртуальними персонажами. Серед них видатні постаті, відомі особистості та популярні персонажі.

Як працює новий чат-бот, хто та як може ним користуватися, повідомляє Tech Crunch.

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Superchat — як працює технологія

Як розповідає генеральний директор Gorilla Technologies Гульєльмо Фальоні, програма працює завдяки технології OpenAI, зокрема GPT-3.5-turbo. А зображення для персонажів було створено за допомогою Midjourney.

Головна функція програми — обмін повідомленнями. При цьому можна вести кілька розмов із різними чат-ботами штучного інтелекту одночасно.

"Мета полягає в тому, щоб зробити технологію ШІ доступною для всіх. І ми вважаємо, що ця програма стане чудовим інструментом для дітей, які хочуть дізнатися більше про історичних діячів, спілкуючись із такими крутими персонажами, як Шекспір", — розповідає Фальоні.

Superchat — як працює технологія. Фото: Gorilla Technologies

Які персонажі створені в Superchat

Серед персонажів такі відомі історичні постаті, як Шекспір, Альберт Ейнштейн, Клеопатра, Ніл Армстронг, Леонардо да Вінчі. Людвиг ван Бетховен та інші.

Також є казкові персонажі, наприклад, Білосніжка, Рапунцель або Пінокіо. Є можливість поспілкуватися і з таким вигаданим персонажем як Шерлок Холмс.

Крім того, є персонажі різних професій, як-от садівники, кухарі чи терапевти.

Компанія Gorilla Technologies також створила власних персонажів, як-от стандартний помічник ChatGPT на ім’я Арія. Цей чат-бот може допомогти користувачам у повсякденних завданнях, як-от написання електронних листів.

Деякі персонажі доступні безкоштовно під час завантаження програми, а інших можна розблокувати за допомогою преміум-підписки.

Персонажі знають про свою власну історію та включатимуть це у свої розмови. Наприклад, Зевс розповів, як може сам створювати блискавки. Але їхній стиль розмови поки що більше схожий на загальний ШІ.

Проте компанія підкреслює, що працює над тим, щоб стиль розмови персонажів більше відповідав їхньому характеру.

Які персонажі створені в Superchat. Фото: Gorilla Technologies

Хто та як може використовувати Superchat

Новий чат-бот з віртуальними персонажами доступний лише користувачам iOS. Поставити програму на свій гаджет можна скачавши її в App Store.

Далі необхідно зареєструватися й спілкуватися з будь-яким персонажем на ваш вибір.

Хто та як може використовувати Superchat. Фото: Gorilla Technologies

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