Ентузіаст створив гібрид Google та ChatGPT — що це та як працює

Програмою можна скористатися з будь-якого пристрою і вона безкоштовна

ChatGPT вразив багатьох людей своїм вмінням швидко відповідати на питання та генерувати великі тексти. Проте ця програма далеко не ідеальна і попри свою популярність багато в чому поступається пошуковику Google.

Один з програмістів любителів на ім'я Аарон Зенг вирішив на власному досвіді перевірити, а що вийде, якщо Google та ChatGPT об'єднати. В результаті вийшов цікавий пошуковик з підказками, який отримав назву GPTGO.AI.

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Що таке GPTGO та як він працює

GPTGO являє собою розширенням в Chrome також є окремий сайт, де можна спробувати пошуковик в дії.

"Я створив це розширення Chrome, оскільки мене дратувало постійне перемикання між вкладками для використання ChatGPT. Я знав, що мало бути краще рішення, тому я його створив!", — написав Зенг.

Саме розширення в Chrome має наступні переваги:

пошук можна здійснювати швидко, виділяючи курсором текст на ChatGPT, і відповідь відображатиметься як сповіщення на вашому екрані;

не потрібно взаємодіяти з інтерфейсом користувача ChatGPT;

маленьке та легке спливаюче вікно для створення користувацьких запитів та читання відповідей.

немає необхідності копіювати/вставляти, будь-який текст, який ви виділите курсором, він автоматично з'явиться в спливаючому вікні.

За його словами, результати повертаються замість звичайного пошуку в режимі реального часу, поєднуючись з відповідями ChatGPT, що робить їх чіткішими та точнішими.

Ви просто шукаєте, як зазвичай, GPTGO поверне обидва результати, а також допоможе значно підвищити ефективність пошуку інформації.

При цьому для роботи з GPTGO не потрібен обліковий запис СhatGPT. Програма буде повністю безкоштовною.

Як користуватися GPTGO

GPTGO можна використовувати на будь-якому пристрої: iPhone/iPad, Android, ПК, планшет. Для цього знадобиться лише браузер та підключення до інтернету.

Щоб це зробити, ви можете виконати наступні дії:

відвідайте вебсайт GPTGO.Ai;

введіть питання або ключове слово для пошуку;

прочитайте результати та спілкуйтеся з безкоштовним ChatGPT.

Також усі результати пошуку можна зберегти.

Раніше ми повідомляли, що Google розпочав публічний випуск свого чатбота зі штучним інтелектом під назвою Bard. Компанія шукає користувачів і відгуки, щоб завоювати позиції на Microsoft Corp у стрімких перегонах технологій штучного інтелекту.

Нагадаємо, ми писали, як створити презентацію за допомогою ChatGPT. Чатбот може також надати рекомендації, як запобігти ключовим помилкам.

А також як використовувати штучний інтелект, щоб вивчити іноземну мову. Чатбот може стати незамінним помічником.