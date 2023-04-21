Программа на основе ИИ позволяет общаться с известными личностями: как пользоваться

Эйнштейн пишет... На базе ChatGPT создали бот для общения с известными личностями
Известная компания Gorilla Technologies разработала новый бот Superchat на основе искусственного интеллекта ChatGPT. Уникальность программы в том, что пользователь может общаться с виртуальными персонажами. Среди них выдающиеся, известные личности и популярные персонажи.
Как работает новый чат-бот, кто и как может им пользоваться, сообщает Tech Crunch.
Superchat — как работает технология
Как рассказывает генеральный директор Gorilla Technologies Гульельмо Фальони, программа работает благодаря технологии OpenAI, в частности, GPT-3.5-turbo. Изображение для персонажей было создано с помощью Midjourney.
Главная функция программы — обмен сообщениями. При этом можно вести несколько разговоров с разными чат-ботами искусственного интеллекта одновременно.
"Цель состоит в том, чтобы сделать технологию ИИ доступной всем. И мы считаем, что эта программа станет отличным инструментом для детей, которые хотят узнать больше об исторических деятелях, общаясь с такими крутыми персонажами, как Шекспир", — рассказывает Фальони.
Какие персонажи созданы в Superchat
Среди персонажей такие известные исторические фигуры, как Шекспир, Альберт Эйнштейн, Клеопатра, Нил Армстронг, Леонардо да Винчи. Людвиг ван Бетховен и другие.
Также есть сказочные персонажи, например, Белоснежка, Рапунцель или Пиноккио. Есть возможность пообщаться и с таким вымышленным персонажем, как Шерлок Холмс.
Кроме того, есть персонажи разных профессий, таких как садоводы, повара или терапевты.
Компания Gorilla Technologies также создала собственных персонажей, таких как стандартный помощник ChatGPT по имени Ария. Этот чат-бот может помочь пользователям в повседневных задачах, таких как написание электронных писем.
Некоторые персонажи доступны бесплатно при загрузке приложения, а других можно разблокировать с помощью премиум-подписки.
Персонажи знают о своей истории и будут включать это в свои разговоры. К примеру, Зевс рассказал, как может сам создавать молнии. Но их стиль разговора пока больше похож на общий ИИ.
Однако компания подчеркивает, что работает над тем, чтобы стиль разговора персонажей больше соответствовал их характеру.
Кто и как может использовать Superchat
Новый чат-бот с виртуальными персонажами доступен только пользователям iOS. Поставить приложение на свой гаджет можно скачав его в App Store.
Далее необходимо зарегистрироваться и общаться с любым персонажем по вашему выбору.
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