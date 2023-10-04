Емодзі в листуванні та інші цікавинки: Gmail запроваджує нові функції

Офіс Google. Фото: Конкурент

Компанія Google планує запровадити нові функції, які зроблять користування сервісом більш привабливим. Передусім йдеться про доступ до емодзі під час листування та посилену боротьбу зі спамом.

Про це повідомляє MC.today.

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Емодзі в листуванні Google. Фото: Скриншот

Одне з найбільш цікавих нововведень в Gmail — емодзі, за допомогою яких можна відповідати на нові повідомлення. Замість тексту відправнику можна надіслати смайлик. Функцію впроваджують поступово. Першими оцінити її зможуть користувачі мобільних пристроїв на Android. А вже за кілька місяців її інтегрують також в Gmail для iOS та користувачів вебверсії.

Не обійшлося і без обмежень. Надсилати емодзі корпоративним акаунтам не можна. Вони також недоступні в розсилках (з більш як 20 отримувачами або якщо це bcc-повідомлення), під час використання іншого поштового сервісу або у випадку шифрування вмісту на стороні клієнта.

Боротьба зі спамом

Корпорація також повідомила у своєму блозі про те, що збирається суттєво обмежити розповсюдження спаму та додатково захистити поштові скриньки користувачів Gmail. Вона вимагатиме від клієнтів, які розсилають більш як п’ять тисяч електронних листів на день, інтегрувати в них кнопку відписки в один клік.

Їх також зобов’яжуть аутентифікувати свої електронні адреси та налаштувавши системи у такий спосіб, щоб довести, що саме вони є власниками своїх доменних імен і не підробляють IP-адреси.

Поріг спаму, тобто кількість звернень від отримувачів електронних листів, знижено до 0,3%. Тобто на кожну тисячу надісланих повідомлень достатньо всього трьох скарг, щоби відправника заблокували.

Раніше ми розповідали, що родина американця Філіпа Паксона, який загинув у вересні 2022 року, подала позов проти компанії Google. Відомо, що чоловік скористався вказівками Google Maps і спрямував автомобіль по зруйнованому мосту, що в результаті призвело до трагедії.