Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Емодзі в листуванні та інші цікавинки: Gmail запроваджує нові функції arrow

Емодзі в листуванні та інші цікавинки: Gmail запроваджує нові функції

4 жовтня 2023 23:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Емодзі в листуванні та інші цікавинки: Gmail запроваджує нові функції
Офіс Google. Фото: Конкурент
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія Google планує запровадити нові функції, які зроблять користування сервісом більш привабливим. Передусім йдеться про доступ до емодзі під час листування та посилену боротьбу зі спамом.

Про це повідомляє MC.today.

Читайте також:

Нові функції в Google

Емодзі
Емодзі в листуванні Google. Фото: Скриншот

Одне з найбільш цікавих нововведень в Gmail — емодзі, за допомогою яких можна відповідати на нові повідомлення. Замість тексту відправнику можна надіслати смайлик. Функцію впроваджують поступово. Першими оцінити її зможуть користувачі мобільних пристроїв на Android. А вже за кілька місяців її інтегрують також в Gmail для iOS та користувачів вебверсії.

Не обійшлося і без обмежень. Надсилати емодзі корпоративним акаунтам не можна. Вони також недоступні в розсилках (з більш як 20 отримувачами або якщо це bcc-повідомлення), під час використання іншого поштового сервісу або у випадку шифрування вмісту на стороні клієнта.

Боротьба зі спамом

Корпорація також повідомила у своєму блозі про те, що збирається суттєво обмежити розповсюдження спаму та додатково захистити поштові скриньки користувачів Gmail. Вона вимагатиме від клієнтів, які розсилають більш як п’ять тисяч електронних листів на день, інтегрувати в них кнопку відписки в один клік.

Їх також зобов’яжуть аутентифікувати свої електронні адреси та налаштувавши системи у такий спосіб, щоб довести, що саме вони є власниками своїх доменних імен і не підробляють IP-адреси.

Поріг спаму, тобто кількість звернень від отримувачів електронних листів, знижено до 0,3%. Тобто на кожну тисячу надісланих повідомлень достатньо всього трьох скарг, щоби відправника заблокували.

Раніше ми розповідали, що родина американця Філіпа Паксона, який загинув у вересні 2022 року, подала позов проти компанії Google. Відомо, що чоловік скористався вказівками Google Maps і спрямував автомобіль по зруйнованому мосту, що в результаті призвело до трагедії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз