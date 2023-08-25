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Google почала видаляти зі своєї платформи популярні додатки

25 серпня 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Google почала видаляти зі своєї платформи популярні додатки
Смартфон в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Корпорація Google вирішила видалити популярні додатки зі своєї платформи. Йдеться про програми, які називають "клінерами". 

Про це повідомляє Gizmochina.

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Видалення "клінерів"

Ці додатки обіцяють звільнити телефон від зайвих файлів, а також прискорити роботу пристрою. 

Як виявилося, більшість подібних програм або взагалі нічого не роблять, або не містять заявлених функцій. До того ж у них міститься велика кількість реклами.

У Google заявили, що такі додатки не можуть прискорити роботу телефона. Вони здатні лише порушити конфіденційність. 

Внаслідок цього компанія вирішила провести масову чистку. Вона вже видалила ряд "додатків-клінерів". Зокрема, повідомляється про зникнення однотипних програм з приставкою Clean.

У компанії наголошують, що такі додатки можуть очистити кеш, однак зробити це можна без стороннього ПЗ. 

"Ви зробите смартфон чистіше, якщо видалите "клінер", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Apple представили нові функції для програми "Карти". Зміни є не дуже помітними, проте з'явилася нова функція, на яку довго чекали.

Також ми писали, що компанія Samsung продемонструвала, як новий планшет Galaxy Tab S9 Ultra не припиняє працювати навіть після повного занурення в акваріум з водою. Таким чином компанія виводить принцип роботи цифрових номадів "з будь-якого місця" на новий рівень.

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