Google почала видаляти зі своєї платформи популярні додатки

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Корпорація Google вирішила видалити популярні додатки зі своєї платформи. Йдеться про програми, які називають "клінерами".

Про це повідомляє Gizmochina.

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Видалення "клінерів"

Ці додатки обіцяють звільнити телефон від зайвих файлів, а також прискорити роботу пристрою.

Як виявилося, більшість подібних програм або взагалі нічого не роблять, або не містять заявлених функцій. До того ж у них міститься велика кількість реклами.

У Google заявили, що такі додатки не можуть прискорити роботу телефона. Вони здатні лише порушити конфіденційність.

Внаслідок цього компанія вирішила провести масову чистку. Вона вже видалила ряд "додатків-клінерів". Зокрема, повідомляється про зникнення однотипних програм з приставкою Clean.

У компанії наголошують, що такі додатки можуть очистити кеш, однак зробити це можна без стороннього ПЗ.

"Ви зробите смартфон чистіше, якщо видалите "клінер", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Apple представили нові функції для програми "Карти". Зміни є не дуже помітними, проте з'явилася нова функція, на яку довго чекали.

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