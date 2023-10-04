Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Эмодзи в переписке и другие интересности: Gmail вводит новые функции arrow

Эмодзи в переписке и другие интересности: Gmail вводит новые функции

4 октября 2023 23:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эмодзи в переписке и другие интересности: Gmail вводит новые функции
Офис Google. Фото: Конкурент
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Google планирует ввести новые функции, которые сделают пользование сервисом более привлекательным. Прежде всего, речь идет о доступе к эмодзи во время переписки и усиленной борьбе со спамом.

Об этом сообщает MC.today.

Читайте также:

Новые функции в Google

Эмоди
Эмодзи в переписке Google. Фото: скриншот

Одно из самых интересных новшеств в Gmail — эмодзи, с помощью которых можно отвечать на новые сообщения. Вместо текста отправителю можно отправить смайлик. Функцию вводят постепенно. Первыми оценить ее смогут пользователи мобильных устройств Android. А уже через несколько месяцев она интегрируется также в Gmail для iOS и пользователей веб-версии.

Не обошлось и без ограничений. Отправлять эмодзи корпоративным аккаунтам нельзя. Они также недоступны в рассылках (с более чем 20 получателями или если это сообщение bcc), при использовании другого почтового сервиса или в случае шифрования содержимого на стороне клиента.

Борьба со спамом

Корпорация также сообщила в своем блоге о том, что намерена существенно ограничить распространение спама и дополнительно защитить почтовые ящики пользователей Gmail. Она потребует от клиентов, рассылающих более пяти тысяч электронных писем в день, интегрировать в них кнопку отписки в один клик.

Их также обяжут аутентифицировать свои электронные адреса и настроив системы таким образом, чтобы доказать, что именно они являются владельцами своих доменных имен и не подделывают IP-адреса.

Порог спама, то есть количество обращений от получателей электронных писем снижено до 0,3%. То есть на каждую тысячу посланных сообщений достаточно всего трех жалоб, чтобы отправителя заблокировали.

Ранее мы рассказывали, что семья американца Филиппа Паксона, погибшего в сентябре 2022 года, подала иск против компании Google. Известно, что мужчина воспользовался указаниями Google Maps и направил автомобиль по разрушенному мосту, что в результате привело к трагедии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз