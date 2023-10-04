Эмодзи в переписке и другие интересности: Gmail вводит новые функции

Офис Google. Фото: Конкурент

Google планирует ввести новые функции, которые сделают пользование сервисом более привлекательным. Прежде всего, речь идет о доступе к эмодзи во время переписки и усиленной борьбе со спамом.

Об этом сообщает MC.today.

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Эмодзи в переписке Google. Фото: скриншот

Одно из самых интересных новшеств в Gmail — эмодзи, с помощью которых можно отвечать на новые сообщения. Вместо текста отправителю можно отправить смайлик. Функцию вводят постепенно. Первыми оценить ее смогут пользователи мобильных устройств Android. А уже через несколько месяцев она интегрируется также в Gmail для iOS и пользователей веб-версии.

Не обошлось и без ограничений. Отправлять эмодзи корпоративным аккаунтам нельзя. Они также недоступны в рассылках (с более чем 20 получателями или если это сообщение bcc), при использовании другого почтового сервиса или в случае шифрования содержимого на стороне клиента.

Борьба со спамом

Корпорация также сообщила в своем блоге о том, что намерена существенно ограничить распространение спама и дополнительно защитить почтовые ящики пользователей Gmail. Она потребует от клиентов, рассылающих более пяти тысяч электронных писем в день, интегрировать в них кнопку отписки в один клик.

Их также обяжут аутентифицировать свои электронные адреса и настроив системы таким образом, чтобы доказать, что именно они являются владельцами своих доменных имен и не подделывают IP-адреса.

Порог спама, то есть количество обращений от получателей электронных писем снижено до 0,3%. То есть на каждую тысячу посланных сообщений достаточно всего трех жалоб, чтобы отправителя заблокировали.

Ранее мы рассказывали, что семья американца Филиппа Паксона, погибшего в сентябре 2022 года, подала иск против компании Google. Известно, что мужчина воспользовался указаниями Google Maps и направил автомобиль по разрушенному мосту, что в результате привело к трагедии.