Фахівці розповіли про найперспективніші спеціальності в IT-сфері

Айтівець працює. Ілюстративне фото: pixabay

IT-компанія GlobalLogic провела опитування серед своїх працівників про те, які спеціальності є найбільш перспективними в цій сфері. В ньому взяли участь майже 700 спеціалістів компанії, які мають різний рівень досвіду.

Про це пише пресслужба компанії.

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Найкращі напрямки для вивчення

За результатами опитування можна побачити, що 68% фахівців GlobalLogic кажуть, що Data Science, Artificial Intelligence та Machine Learning є найперспективнішими напрямками для навчання.

Також до першої десятки увійшли:

DevOps,

Data Analysis,

Embedded,

Full Stack,

Mobile,

Backend,

Frontend,

Project Management,

Business Analysis.

Найперспективніші спеціальності в IT. Фото: GlobalLogic

Додаткове навчання

Своєю чергою тільки 20% опитаних спеціалістів гадають, що для того, аби починати свою кар'єру в ІТ, необхідно мати лише профільну вищу освіту. Інша частина вважає, що потрібно додатково навчатися та практикуватися. Тому більша частина фахівців постійно ходить на професійні курси та/або навчається самотужки.

Шляхи отримання знань для роботи в IT. Фото: GlobalLogic

Наявність іноземних мов

Крім того, результати опитування показують, що 85% спеціалістів навчаються нового англійською мовою, тому такий чинник досить добре збільшує перелік джерел для отримання знань.

Нагадаємо, ІТ-компанії, які мають замовлення проєктів Міністерства оборони, можуть бронювати від мобілізації усіх своїх працівників. Бронювання дійсне стільки ж, скільки термін контракту.