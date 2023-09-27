Фахівці розповіли про найперспективніші спеціальності в IT-сфері
IT-компанія GlobalLogic провела опитування серед своїх працівників про те, які спеціальності є найбільш перспективними в цій сфері. В ньому взяли участь майже 700 спеціалістів компанії, які мають різний рівень досвіду.
Про це пише пресслужба компанії.
Найкращі напрямки для вивчення
За результатами опитування можна побачити, що 68% фахівців GlobalLogic кажуть, що Data Science, Artificial Intelligence та Machine Learning є найперспективнішими напрямками для навчання.
Також до першої десятки увійшли:
- DevOps,
- Data Analysis,
- Embedded,
- Full Stack,
- Mobile,
- Backend,
- Frontend,
- Project Management,
- Business Analysis.
Додаткове навчання
Своєю чергою тільки 20% опитаних спеціалістів гадають, що для того, аби починати свою кар'єру в ІТ, необхідно мати лише профільну вищу освіту. Інша частина вважає, що потрібно додатково навчатися та практикуватися. Тому більша частина фахівців постійно ходить на професійні курси та/або навчається самотужки.
Наявність іноземних мов
Крім того, результати опитування показують, що 85% спеціалістів навчаються нового англійською мовою, тому такий чинник досить добре збільшує перелік джерел для отримання знань.
Нагадаємо, ІТ-компанії, які мають замовлення проєктів Міністерства оборони, можуть бронювати від мобілізації усіх своїх працівників. Бронювання дійсне стільки ж, скільки термін контракту.