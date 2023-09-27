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Фахівці розповіли про найперспективніші спеціальності в IT-сфері

27 вересня 2023 23:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Фахівці розповіли про найперспективніші спеціальності в IT-сфері
Айтівець працює. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

IT-компанія GlobalLogic провела опитування серед своїх працівників про те, які спеціальності є найбільш перспективними в цій сфері. В ньому взяли участь майже 700 спеціалістів компанії, які мають різний рівень досвіду.

Про це пише пресслужба компанії.

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Найкращі напрямки для вивчення

За результатами опитування можна побачити, що 68% фахівців GlobalLogic кажуть, що Data Science, Artificial Intelligence та Machine Learning є найперспективнішими напрямками для навчання.

Також до першої десятки увійшли:

  • DevOps,
  • Data Analysis,
  • Embedded,
  • Full Stack,
  • Mobile,
  • Backend,
  • Frontend,
  • Project Management,
  • Business Analysis. 
найперспективніші спеціальності в IT
Найперспективніші спеціальності в IT. Фото: GlobalLogic

Додаткове навчання

Своєю чергою тільки 20% опитаних спеціалістів гадають, що для того, аби починати свою кар'єру в ІТ, необхідно мати лише профільну вищу освіту. Інша частина вважає, що потрібно додатково навчатися та практикуватися. Тому більша частина фахівців постійно ходить на професійні курси та/або навчається самотужки.

найперспективніші спеціальності в IT
Шляхи отримання знань для роботи в IT. Фото: GlobalLogic

Наявність іноземних мов

Крім того, результати опитування показують, що 85% спеціалістів навчаються нового англійською мовою, тому такий чинник досить добре збільшує перелік джерел для отримання знань.

Нагадаємо, ІТ-компанії, які мають замовлення проєктів Міністерства оборони, можуть бронювати від мобілізації усіх своїх працівників. Бронювання дійсне стільки ж, скільки термін контракту.

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