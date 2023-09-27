Эксперты рассказали о самых перспективных специальностях в IT-сфере
IT-компания GlobalLogic провела опрос среди своих работников о том, какие специальности наиболее перспективны в этой сфере. В нем приняли участие почти 700 специалистов компании, имеющих разный уровень опыта.
Об этом пишет прессслужба компании.
Лучшие направления для изучения
По результатам опроса можно увидеть, что 68% специалистов GlobalLogic говорят, что Data Science, Artificial Intelligence и Machine Learning являются наиболее перспективными направлениями для обучения.
Также в первую десятку вошли:
- DevOps,
- Data Analysis,
- Embedded,
- Full Stack,
- Mobile,
- Backend,
- Frontend,
- Project Management,
- Business Analysis.
Дополнительное обучение
В свою очередь только 20% опрошенных специалистов полагают, что для того, чтобы начинать свою карьеру в IТ, необходимо иметь профильное высшее образование. Другая часть считает, что необходимо дополнительно учиться и практиковаться. Поэтому большинство специалистов постоянно ходит на профессиональные курсы и/или учится самостоятельно.
Наличие иностранных языков
Кроме того, результаты опроса показывают, что 85% специалистов учатся новому на английском языке, поэтому такой фактор достаточно хорошо увеличивает перечень источников для получения знаний.
Напомним, IТ-компании, имеющие заказы проектов Министерства обороны, могут бронировать от мобилизации всех своих работников. Бронирование действительно столько же, сколько срок контракта.