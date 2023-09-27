Эксперты рассказали о самых перспективных специальностях в IT-сфере

Айтишник работает. Иллюстративное фото: pixabay

IT-компания GlobalLogic провела опрос среди своих работников о том, какие специальности наиболее перспективны в этой сфере. В нем приняли участие почти 700 специалистов компании, имеющих разный уровень опыта.

Об этом пишет прессслужба компании.

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Лучшие направления для изучения

По результатам опроса можно увидеть, что 68% специалистов GlobalLogic говорят, что Data Science, Artificial Intelligence и Machine Learning являются наиболее перспективными направлениями для обучения.

Также в первую десятку вошли:

DevOps,

Data Analysis,

Embedded,

Full Stack,

Mobile,

Backend,

Frontend,

Project Management,

Business Analysis.

Самые перспективные специальности в IT. Фото: GlobalLogic

Дополнительное обучение

В свою очередь только 20% опрошенных специалистов полагают, что для того, чтобы начинать свою карьеру в IТ, необходимо иметь профильное высшее образование. Другая часть считает, что необходимо дополнительно учиться и практиковаться. Поэтому большинство специалистов постоянно ходит на профессиональные курсы и/или учится самостоятельно.

Пути получения знаний для работы в IT. Фото: GlobalLogic

Наличие иностранных языков

Кроме того, результаты опроса показывают, что 85% специалистов учатся новому на английском языке, поэтому такой фактор достаточно хорошо увеличивает перечень источников для получения знаний.

Напомним, IТ-компании, имеющие заказы проектов Министерства обороны, могут бронировать от мобилизации всех своих работников. Бронирование действительно столько же, сколько срок контракта.