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Эксперты рассказали о самых перспективных специальностях в IT-сфере

27 сентября 2023 23:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эксперты рассказали о самых перспективных специальностях в IT-сфере
Айтишник работает. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

IT-компания GlobalLogic провела опрос среди своих работников о том, какие специальности наиболее перспективны в этой сфере. В нем приняли участие почти 700 специалистов компании, имеющих разный уровень опыта.

Об этом пишет прессслужба компании.

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Лучшие направления для изучения

По результатам опроса можно увидеть, что 68% специалистов GlobalLogic говорят, что Data Science, Artificial Intelligence и Machine Learning являются наиболее перспективными направлениями для обучения.

Также в первую десятку вошли:

  • DevOps,
  • Data Analysis,
  • Embedded,
  • Full Stack,
  • Mobile,
  • Backend,
  • Frontend,
  • Project Management,
  • Business Analysis.
самые перспективные специальности в IT
Самые перспективные специальности в IT. Фото: GlobalLogic

Дополнительное обучение

В свою очередь только 20% опрошенных специалистов полагают, что для того, чтобы начинать свою карьеру в IТ, необходимо иметь профильное высшее образование. Другая часть считает, что необходимо дополнительно учиться и практиковаться. Поэтому большинство специалистов постоянно ходит на профессиональные курсы и/или учится самостоятельно.

самые перспективные специальности в IT
Пути получения знаний для работы в IT. Фото: GlobalLogic

Наличие иностранных языков

Кроме того, результаты опроса показывают, что 85% специалистов учатся новому на английском языке, поэтому такой фактор достаточно хорошо увеличивает перечень источников для получения знаний.

Напомним, IТ-компании, имеющие заказы проектов Министерства обороны, могут бронировать от мобилизации всех своих работников. Бронирование действительно столько же, сколько срок контракта.

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