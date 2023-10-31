Федоров перелічив найнадійніші месенджери в Україні — на якому місці Telegram

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час інтерв'ю. Фото: Facebook

В Україні найзахищенішим месенджером вважається Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger та Telegram.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, українцям однозначно не варто використовувати російські соцмережі.

"З точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, Trema і Telegram. В такому порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram", — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Порівнюючи інші месенджери, Федоров заявив, що військові майже не використовують Telegram, замість нього використовуючи Signal. Таким чином, люди, які переживають за безпеку свого листування, також можуть перейти на цей месенджер, зазначив міністр.

Нагадаємо, WhatsApp продовжує використовувати функції Telegram, в той час як останній продовжує інновації. В останньому оновленні до 10.2 версії Telegram додали низку покращень.