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Федоров перелічив найнадійніші месенджери в Україні — на якому місці Telegram

31 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Федоров перелічив найнадійніші месенджери в Україні — на якому місці Telegram
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час інтерв'ю. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні найзахищенішим месенджером вважається Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger та Telegram.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

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Найзахищеніші месенджери в Україні

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, українцям однозначно не варто використовувати російські соцмережі.

"З точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, Trema і Telegram. В такому порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram", — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Порівнюючи  інші месенджери, Федоров заявив, що військові майже не використовують Telegram, замість нього використовуючи Signal. Таким чином, люди, які переживають за безпеку свого листування, також можуть перейти на цей месенджер, зазначив міністр.

Нагадаємо, WhatsApp продовжує використовувати функції Telegram, в той час як останній продовжує інновації. В останньому оновленні до 10.2 версії Telegram додали низку покращень.

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