Федоров перечислил самые надежные мессенджеры в Украине — на каком месте Telegram

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время интервью. Фото: Facebook

В Украине самым защищенным мессенджером считается Signal. Далее следуют WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Об этом в интервью РБК-Україна сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, украинцам однозначно не стоит использовать российские соцсети.

"С точки зрения шифрования, передачи информации, Signal является, наверное, топовым. Многое делает в направлении безопасности WhatsApp, Trema и Telegram. В таком порядке, как я назвал. Еще Facebook Messenger, перед Telegram", — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сравнивая другие мессенджеры, Федоров заявил, что военные почти не используют Telegram, вместо него используя Signal. Таким образом, люди, которые переживают за безопасность своей переписки, также могут перейти на этот мессенджер, отметил министр.

Напомним, WhatsApp продолжает использовать функции Telegram, в то время как последний продолжает инновации. В последнем обновлении к 10.2 версии Telegram добавили ряд улучшений.