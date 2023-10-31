Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Федоров перечислил самые надежные мессенджеры в Украине — на каком месте Telegram arrow

Федоров перечислил самые надежные мессенджеры в Украине — на каком месте Telegram

31 октября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Федоров перечислил самые надежные мессенджеры в Украине — на каком месте Telegram
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время интервью. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине самым защищенным мессенджером считается Signal. Далее следуют WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Об этом в интервью РБК-Україна сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте также:

Самые защищенные мессенджеры в Украине

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, украинцам однозначно не стоит использовать российские соцсети.

"С точки зрения шифрования, передачи информации, Signal является, наверное, топовым. Многое делает в направлении безопасности WhatsApp, Trema и Telegram. В таком порядке, как я назвал. Еще Facebook Messenger, перед Telegram", — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сравнивая другие мессенджеры, Федоров заявил, что военные почти не используют Telegram, вместо него используя Signal. Таким образом, люди, которые переживают за безопасность своей переписки, также могут перейти на этот мессенджер, отметил министр.

Напомним, WhatsApp продолжает использовать функции Telegram, в то время как последний продолжает инновации. В последнем обновлении к 10.2 версии Telegram добавили ряд улучшений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме