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А в Україні? Аналітик назвав країни, де iPhone найменш популярний

15 серпня 2023 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
А в Україні? Аналітик назвав країни, де iPhone найменш популярний
Чоловік тримає в руках iPhone. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Німецький демограф Саймон Кюстенмахер оприлюднив статистику європейських країн із попитом на iPhone. Так, телефони від Apple більше користуються популярністю в західних країнах континенту, ніж в центральних та східних.

Про це він повідомив у Twitter.

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Де найбільше і найменше купують iPhone 

Так, найбільший попит на iPhone показали Данія та Норвегія — 60-70% користувачів смартфонів Apple.

Також користується гаджетами цієї компанії значна частина мешканців Великої Британії, Швеції, Швейцарії та Албанії.

Окрім цього iPhone також популярний у Франції, Бельгії, Нідерландах, Австрії та Ірландії.

Країни з найбільшим (зелений) і найменшим (червоний) попитом на iPhone у Європі станом на вересень 2022 року. Фото: інфографіка twitter.com/simongerman600

"Багаті північні європейці, швидше за все, використовуватимуть iPhone. Здається, що німці досить багаті, щоб теж їх купувати, але вони все ж таки вибирають Android. Східноєвропейці використовують дешевші Android-смартфони", — розповів Кюстенмахер.

Джерело: twitter.com/simongerman600

Дещо менше шанувальників гаджетів Apple в Італії, Португалії, Фінляндії, Латвії, Естонії та Німеччині. Значно менше їх у Білорусі та Литві — 20-30% користувачів.

Найменш популярний iPhone у Польщі, Туреччині, Греції та низці балканських країн — не більше 20%. Не відрізняється особливою популярністю він і в Україні.

Нагадаємо, що до кінця вересня 2023 року очікується анонс смартфонів лінійки iPhone 15, які планує виставити на прилавки компанія Apple. Проте фахівці рекомендують терпляче дочекатися весни 2024, перед тим, як здійснити покупку.

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