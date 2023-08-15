А в Україні? Аналітик назвав країни, де iPhone найменш популярний
Німецький демограф Саймон Кюстенмахер оприлюднив статистику європейських країн із попитом на iPhone. Так, телефони від Apple більше користуються популярністю в західних країнах континенту, ніж в центральних та східних.
Про це він повідомив у Twitter.
Де найбільше і найменше купують iPhone
Так, найбільший попит на iPhone показали Данія та Норвегія — 60-70% користувачів смартфонів Apple.
Також користується гаджетами цієї компанії значна частина мешканців Великої Британії, Швеції, Швейцарії та Албанії.
Окрім цього iPhone також популярний у Франції, Бельгії, Нідерландах, Австрії та Ірландії.
"Багаті північні європейці, швидше за все, використовуватимуть iPhone. Здається, що німці досить багаті, щоб теж їх купувати, але вони все ж таки вибирають Android. Східноєвропейці використовують дешевші Android-смартфони", — розповів Кюстенмахер.
Дещо менше шанувальників гаджетів Apple в Італії, Португалії, Фінляндії, Латвії, Естонії та Німеччині. Значно менше їх у Білорусі та Литві — 20-30% користувачів.
Найменш популярний iPhone у Польщі, Туреччині, Греції та низці балканських країн — не більше 20%. Не відрізняється особливою популярністю він і в Україні.
Нагадаємо, що до кінця вересня 2023 року очікується анонс смартфонів лінійки iPhone 15, які планує виставити на прилавки компанія Apple. Проте фахівці рекомендують терпляче дочекатися весни 2024, перед тим, як здійснити покупку.