Новый бюджетный Apple iPhone SE 4: стало известно, как он будет выглядеть

Говорят, что дизайн iPhone SE 4 будет базироваться на iPhone 14. Фото: wccftech.com

Известный инсайдер Unknownz21 опубликовал в Twitter новые утечки информации о будущей модели смартфона Apple iPhone SE 4. Впрочем, по слухам, выпуск устройства ожидается не раньше 2025 года.

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Внешний вид iPhone SE 4 будет основываться на дизайне iPhone 14.

Гаджет получит порт USB-C.

В устройстве откажутся от кнопки Touch ID в пользу системы Face ID.

Получит дисплей OLED.

Установят первый 5G-модем от Apple.

Остается только одна камера, как и в предыдущих моделях SE.

Появится кнопка действия (Action Button).

Интересно, что кнопка действия появилась впервые в смарт-часах Apple Watch Ultra. Также Action Button должна быть установлена в новых моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Ранее сообщалось, что выпуск нового смартфона Apple состоится осенью. Впрочем, аналитик Bank of America Вамси Мохан предполагает, что выход iPhone 15 на рынок будет перенесен на декабрь из-за торможения цепочек поставок Apple. Также мы писали о планах Apple создать совершенно безрамочный iPhone.