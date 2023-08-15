А в Украине? Аналитик назвал страны, где iPhone наименее популярен

Мужчина держит в руках iPhone. Фото: freepik.com

Немецкий демограф Саймон Кюстенмахер обнародовал статистику европейских стран со спросом на iPhone. Так, телефоны от Apple больше популярны в западных странах континента, чем в центральных и восточных.

Об этом он сообщил в Twitter.

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Так, самый большой спрос на iPhone показали Дания и Норвегия — 60-70% пользователей смартфонов Apple.

Также пользуется гаджетами этой компании значительная часть жителей Великобритании, Швеции, Швейцарии и Албании.

Кроме этого iPhone также популярен во Франции, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Ирландии.

Страны с самым большим (зеленый) и наименьшим (красный) спросом на iPhone в Европе по состоянию на сентябрь 2022 года. Фото: инфографика twitter.com/simongerman600

"Богатые северные европейцы, скорее всего, будут использовать iPhone. Кажется, что немцы достаточно богаты, чтобы тоже их покупать, но они все же выбирают Android. Восточные европейцы используют более дешевые Android-смартфоны", — рассказал Кюстенмахер.

Источник: twitter.com/simongerman600

Несколько меньше поклонников гаджетов Apple в Италии, Португалии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Германии. Значительно меньше их в Беларуси и Литве — 20-30% пользователей.

Наименее популярный iPhone в Польше, Турции, Греции и ряде балканских стран — не более 20%. Не отличается особой популярностью он и в Украине.

Напомним, что до конца сентября 2023 года ожидается анонс смартфонов линейки iPhone 15, которые планирует выставить на прилавки компания Apple. Однако специалисты рекомендуют терпеливо дождаться весны 2024 года, прежде чем совершить покупку.