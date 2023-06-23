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Американські кіберфахівці попередили про небезпеку смарт-годинників для військових

23 червня 2023 14:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Американські кіберфахівці попередили про небезпеку смарт-годинників для військових
Смарт-годдиник на руці військового. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

"Розумні" годинники можуть автоматично зʼєднуватися з мобільними телефонами, отримувати прямий доступ до даних користувачів. Американські кіберфахівці попереджують військовослужбовців, які випадково отримали смарт-годинник, про те, що такий пристрій вмикати не слід.

Про це пише DefenseNews.

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Попередження від кіберфахівців

Видання зазначає, що останнім часом американським військовослужбовцям масово почали надходити смарт-годинники невідомого походження.

Американські кіберфахівці попереджають, що годинник може містити зловмисне програмне забезпечення, потенційно надаючи інформацію тому, хто надіслав периферійні пристрої. Йдеться про доступ до збережених даних, включаючи банківську інформацію, контакти та інформацію про обліковий запис, таку як імена користувачів і паролі.

"Носимі технології та завантажувані додатки вже давно конфліктують з екосистемою національної безпеки, де секретність має першочергове значення. Розумні годинники та їх програмне забезпечення реєструють особисту інформацію та дані про місцезнаходження, можуть записувати аудіо й часто не мають достатніх засобів для перевірки користувачів", — йдеться в повідомленні.

Відбувся витік даних

Як повідомляє видання New York Times, у 2018 році фітнес-додаток Strava, який публікує карту активності користувачів, мимоволі розкрив розташування та звички військових баз і персоналу, включно з американськими силами на Близькому Сході. 

А в 2020 році Bellingcat повідомляли, що військових і розвідників можна було відслідковувати через Untappd, соціальну мережу з рейтингом пива.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Українські командири використовують платформу Discord для управління військами, забезпечуючи швидке приєднання до групових голосових дзвінків. Нещодавно користувачі саме цієї платформи отримали доступ до секретних даних Пентагону.

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