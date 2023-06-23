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Американские киберспециалисты предупредили об опасности смарт-часов для военных

23 июня 2023 14:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Американские киберспециалисты предупредили об опасности смарт-часов для военных
Смарт-часы на военной руке. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

"Умные" часы могут автоматически соединяться с мобильными телефонами и получить прямой доступ к данным пользователей. Американские киберспециалисты предупреждают случайно получивших смарт-часы военнослужащих о том, что такое устройство включать не следует.

Об этом пишет DefenseNews.

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Издание отмечает, что в последнее время американским военнослужащим массово начали поступать смарт-часы неизвестного происхождения.

Американские киберспециалисты предупреждают, что часы могут содержать вредоносное программное обеспечение, потенциально предоставляя информацию тому, кто послал периферийные устройства. Речь идет о доступе к хранимым данным, включая банковскую информацию, контакты и информацию об учетной записи, такую как имена пользователей и пароли.

"Носимые технологии и загружаемые приложения уже давно конфликтуют с экосистемой национальной безопасности, где секретность имеет первостепенное значение. Умные часы и их программное обеспечение регистрируют личную информацию и данные о местонахождении, могут записывать аудио и часто не имеют достаточных средств для проверки пользователей", — говорится в сообщении.

Произошла утечка данных

Как сообщает издание New York Times, в 2018 году фитнес-приложение Strava, публикующее карту активности пользователей, невольно раскрыл расположение и привычки военных баз и персонала, включая американские силы на Ближнем Востоке.

А в 2020 году Bellingcat сообщали, что военных и разведчиков можно было отслеживать через Untappd, социальную сеть с рейтингом пива.

Напомним, ранее мы писали, что украинские командиры используют платформу Discord для управления войсками, обеспечивая быстрое присоединение к групповым голосовым звонкам. Недавно пользователи этой платформы получили доступ к секретным данным Пентагона.

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