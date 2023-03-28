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Apple адаптували деякі функції у новій версії iOS для українців: деталі оновлення

28 березня 2023 16:15
- Анна-Каріна Білоткач
Apple для українців
- Анна-Каріна Білоткач

Apple змінили деякі функції в новому iOS. Розробники додали фішки, які полегшать користування українцям.

Про це повідомляє Unian.

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Деталі нововведення

Зазначається, що компанія Apple випустила публічну версію iOS 16.4. Головною фішкою стала поява підтримки української (й російської) мови в стандартній свайп-клавіатурі. Тепер можна набирати слова, не відриваючи палець від екрана. 

Нагадаємо, що в iOS 13 українським користувачам з "айфонами" доводилося завантажувати сторонні клавіатури – тепер вони доступні без будь-яких додаткових програм. Для того, щоб включити функцію, потрібно активувати пункт "Проведення пальцем для введення" в налаштуваннях.

"Ізоляція голосу" стало іншим корисним нововведенням під час звичайних дзвінків. Функція включається в шторці під час виклику і блокує навколишній шум, виділяючи голос. Раніше ця можливість працювала лише для дзвінків через FaceTime.

Крім цього, зазначається, що в новій версії iOS з'явилися:

  • нові 21 емодзі, включаючи гусака та осла;
  • можливість надсилання сповіщень веб-додатками, доданими на головний екран;
  • можливість вказувати окремий обліковий запис Apple ID для звантаження бета-версій.

Також свіже оновлення містить виправлення декількох важливих багів і критичних вразливостей, а також ряд інших більш дрібних поліпшень. Оновлення важить близько 2 ГБ і вже доступний для завантаження через налаштування.

Тим часом Apple готується до анонсу нових весняних гаджетів. На початку березнія компанія представила "жовтий" iPhone 14, а в найближчі місяці очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом M2.

Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C. Швидше за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням.

Нагадаємо, що компанія Apple запатентувала електрохромний ремінець для смартгодинника Apple Watch. Новий ремінець може змінювати колір. 

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