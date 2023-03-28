Apple адаптували деякі функції у новій версії iOS для українців: деталі оновлення

Apple для українців

Apple змінили деякі функції в новому iOS. Розробники додали фішки, які полегшать користування українцям.

Про це повідомляє Unian.

Деталі нововведення

Зазначається, що компанія Apple випустила публічну версію iOS 16.4. Головною фішкою стала поява підтримки української (й російської) мови в стандартній свайп-клавіатурі. Тепер можна набирати слова, не відриваючи палець від екрана.

Нагадаємо, що в iOS 13 українським користувачам з "айфонами" доводилося завантажувати сторонні клавіатури – тепер вони доступні без будь-яких додаткових програм. Для того, щоб включити функцію, потрібно активувати пункт "Проведення пальцем для введення" в налаштуваннях.

"Ізоляція голосу" стало іншим корисним нововведенням під час звичайних дзвінків. Функція включається в шторці під час виклику і блокує навколишній шум, виділяючи голос. Раніше ця можливість працювала лише для дзвінків через FaceTime.

Крім цього, зазначається, що в новій версії iOS з'явилися:

нові 21 емодзі, включаючи гусака та осла;

можливість надсилання сповіщень веб-додатками, доданими на головний екран;

можливість вказувати окремий обліковий запис Apple ID для звантаження бета-версій.

Також свіже оновлення містить виправлення декількох важливих багів і критичних вразливостей, а також ряд інших більш дрібних поліпшень. Оновлення важить близько 2 ГБ і вже доступний для завантаження через налаштування.

Тим часом Apple готується до анонсу нових весняних гаджетів. На початку березнія компанія представила "жовтий" iPhone 14, а в найближчі місяці очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом M2.

Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C. Швидше за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням.

Нагадаємо, що компанія Apple запатентувала електрохромний ремінець для смартгодинника Apple Watch. Новий ремінець може змінювати колір.