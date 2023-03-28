Apple адаптировал некоторые функции в новой версии iOS для украинцев: детали обновления

Apple для украинцев

Apple изменила некоторые функции в новом iOS. Разработчики добавили фишки, которые облегчат пользование украинцам.

Об этом сообщает Unian.

Детали нововведения

Компания Apple выпустила публичную версию iOS 16.4. Главной фишкой стало появление поддержки украинского (и русского) языка в стандартной свайпе — клавиатуре. Теперь можно набирать слова, не отрывая палец от экрана.

Напомним, что в iOS 13 украинским пользователям с айфонами приходилось загружать посторонние клавиатуры — теперь они доступны без каких-либо дополнительных программ. Чтобы включить функцию, нужно активировать пункт "Проводка пальцем для ввода" в настройках.

"Изоляция голоса" стала другим полезным новшеством во время обычных звонков. Функция включается в шторку при вызове и блокирует окружающий шум, выделяя голос. Раньше эта возможность работала только для звонков через FaceTime.

Кроме того, отмечается, что в новой версии iOS появились:

новые 21 эмодзы, включая гуся и осла;

возможность отправки уведомлений веб-приложениями, добавленными на главный экран;

возможность указывать отдельную учетную запись Apple ID для загрузки бета-версий.

Также свежее обновление содержит исправление нескольких важных багов и критических уязвимостей, а также ряд других более мелких улучшений. Обновление весит около 2 ГБ и уже доступно для загрузки через настройки.

Тем временем Apple готовится к анонсу новых весенних гаджетов. В начале марта компания представила "желтый" iPhone 14, а в ближайшие месяцы ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2.

Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C. Скорее всего, новый разъем будет единственным новшеством.

Напомним, что компания Apple запатентовала электрохромный ремешок для смартчасов Apple Watch. Новый ремешок может изменять цвет.