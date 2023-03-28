Apple адаптировал некоторые функции в новой версии iOS для украинцев: детали обновления
Apple изменила некоторые функции в новом iOS. Разработчики добавили фишки, которые облегчат пользование украинцам.
Об этом сообщает Unian.
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Детали нововведения
Компания Apple выпустила публичную версию iOS 16.4. Главной фишкой стало появление поддержки украинского (и русского) языка в стандартной свайпе — клавиатуре. Теперь можно набирать слова, не отрывая палец от экрана.
Напомним, что в iOS 13 украинским пользователям с айфонами приходилось загружать посторонние клавиатуры — теперь они доступны без каких-либо дополнительных программ. Чтобы включить функцию, нужно активировать пункт "Проводка пальцем для ввода" в настройках.
"Изоляция голоса" стала другим полезным новшеством во время обычных звонков. Функция включается в шторку при вызове и блокирует окружающий шум, выделяя голос. Раньше эта возможность работала только для звонков через FaceTime.
Кроме того, отмечается, что в новой версии iOS появились:
- новые 21 эмодзы, включая гуся и осла;
- возможность отправки уведомлений веб-приложениями, добавленными на главный экран;
- возможность указывать отдельную учетную запись Apple ID для загрузки бета-версий.
Также свежее обновление содержит исправление нескольких важных багов и критических уязвимостей, а также ряд других более мелких улучшений. Обновление весит около 2 ГБ и уже доступно для загрузки через настройки.
Тем временем Apple готовится к анонсу новых весенних гаджетов. В начале марта компания представила "желтый" iPhone 14, а в ближайшие месяцы ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2.
Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C. Скорее всего, новый разъем будет единственным новшеством.
Напомним, что компания Apple запатентовала электрохромный ремешок для смартчасов Apple Watch. Новый ремешок может изменять цвет.