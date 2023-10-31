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Apple iMac на процесорі М3 — коли з'явиться в продажі

31 жовтня 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Apple iMac М3 —
Новий Apple iMac М3. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час жовтневої презентації нових девайсів Scary Fast компанія Apple приголомшила фанатів Mac першим комп'ютером на новому чипі М3 — iMac. Відомо, що пристрій не оновлювався з 2021 року.

Про це Новини.LIVE дізналися з онлайн-трансляції Apple.  

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Так, зовнішній вигляд 24-дюймової моделі iMac залишиться майже незмінним, єдине що оновлять підставку. Також пристрій працюватиме на базі процесора M3, такого ж, як у 13-дюймовому MacBook Pro.

Нова версія iMac M3 Blue має покращену продуктивність процесора та графічного процесора. Також за допомогою нового чипа збільшиться обсяг оперативної пам'яті. Apple нагадує власникам iMac на Intel, що нові моделі швидше мінімум у 2,5 рази.

M3 iMac доступний в різних кольорах — помаранчевому, блакитному, рожевому та сріблястому. Таким чином користувачі можуть вибрати пристрій під свої вподобання, аналогічно M1 iMac.

Ціна iMac на M3 не змінилася — від 1299 доларів. У продажі - з наступного тижня.

Нагадаємо, що триває презентація новинок Apple, яка розпочалась о 02:00 ночі 31 жовтня. Щоб нічого не пропустити, дивіться онлайн-трансляцію Новини.LIVE.

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