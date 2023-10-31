Apple iMac на процессоре М3 — когда появится в продаже

Новый Apple iMac М3. Фото: скриншот

Во время октябрьской презентации новых девайсов Scary Fast компания Apple ошеломила фанатов Mac первым компьютером на новом чипе М3 — iMac. Известно, что устройство не обновлялось с 2021 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из онлайн-трансляции Apple.

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Так, внешний вид 24-дюймовой модели iMac останется почти неизменным. Устройство работает на базе процессора M3, такого же, как у 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro.

Обновление модели iMac на М3. Фото: скриншот

Новая версия iMac M3 имеет улучшенную производительность и графического процессора. Также с помощью нового чипа увеличится объем оперативной памяти. Apple напоминает владельцам iMac на Intel, что новые модели скорее минимум в 2,5 раза.

M3 iMac доступен в разных цветах — оранжевом, голубом, розовом, серебристом и других. Таким образом, пользователи могут выбрать устройство под свои предпочтения.

Цвета, в которых представлен M3 iMac. Фото: скриншот

Цена iMac на M3 стартует от 1299 долларов или 48 725 грн. В продаже новинка будет уже со следующей недели.

В продаже iMac на M3 появится на следующей неделе. Фото: скриншот

Напомним, что первым Apple представила новый процессор М3.

Также мы писали, что компания Apple представила новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro на процессоре М3.

Добавим, что идет презентация новинок Apple, которая началась в 02:00 ночи 31 октября. Чтобы ничего не пропустить, смотрите онлайн трансляцию Новини.LIVE.