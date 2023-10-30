Презентація Apple 2023 - онлайн-трансляція

Лого презентації нових гаджетів Apple 2023. Фото: techcrunch.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У ніч із 30 на 31 жовтня Apple проведе другу осінню презентацію у 2023-му році. Подія отримала слоган Scary Fast ("Жахливо швидко") і буде присвячена комп'ютерам Mac і чіпам. Очікується, що компанія з Купертіно презентує нові чіпи M, ноутбуки MacBook Pro, а також iMac.

Новини.LIVE будуть вести онлайн-трансляцію жовтневої презентації Apple, яка розпочнеться 31 жовтня о 2 години ночі.

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Очікується, що Apple випустить відразу три процесори третього покоління: M3, M3 Pro та M3 Max.

M3: 8 ядер CPU, 10 ядер GPU;

M3 Pro: 12/14 ядер CPU, 18/20 ядер GPU;

M3 Max: 16 ядер CPU, 32/40 ядер GPU.

Всі чіпи будуть виготовлені за найактуальнішим 3-нм техпроцесом TSMC. Завдяки переходу з 5 на 3-нм комп'ютери будуть у рази потужнішими та енергоефективнішими.

Також будуть представлені нові 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro. Крім нових чіпів, ноутбуки, можливо, отримають більший об'єм ОЗУ, покращену батарею та більш енергоефективні miniLED-дисплеї.

Очікується також, що Apple оновить iMac. 24-дюймовий iMac не оновлювався вже два роки. Остання версія виходила у 2021 році та оснащувалась процесором M1. Моноблок нового покоління збереже дизайн, проте оновиться чіп (до M3) та палітра кольорів корпусів. iMac також отримає підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Також, компанія може презентувати мишку Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad та клавіатуру Magic Keyboard із портами USB-C.

Раніше ми писали, що Apple випустила iOS 17 й у власників iPhone з'явилося 10 нових функцій. Також експерти iFixit повідомили, що iPhone 14 майже непридатний для ремонту.