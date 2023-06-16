Apple Music в iOS 17: які нові функції будуть доступні уже цього року

Чоловік слухає музику через навушники. Фото: freepik

З появою iOS 17 восени цього року Apple Music отримає декілька нових функцій. Вони мають зробити використання програми і потокового сервісу Apple Music простішим та цікавішим для користувачів.

Новини.LIVE з'ясували, які зміни та вдосконалення можуть очікувати користувачі Apple Music після випуску iOS 17.

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Спільні списки відтворення

Згідно з опитуваннями користувачів, це одна з найбільш затребуваних функцій в Apple Music цього року. Спільні списки відтворення дадуть можливість користувачам запрошувати друзів додавати та редагувати пісні в спільному списку відтворення.

В Apple кажуть, що спільні списки відтворення будуть доступні в оновленні пізніше цього року, тому ЗМІ не виключають, що ця функція може не бути включена в iOS 17.

Спільні списки відтворення у Apple Music. Фото: macrumors.com

SharePlay для CarPlay

У iOS 17, коли ви відтворюєте музику через CarPlay, є нова опція SharePlay. Вона дозволяє відтворювати музику з іншого iPhone, не підключеного до автомобіля.

Наприклад пасажири автівки зможуть слухати улюблену музику, прийнявши сповіщення або відсканувавши QR-код.

Кроссфейд

Функція кросфейд — плавний перехід між композиціями — уже деякий час доступна на конкуруючих сервісах потокового передавання музики, а тепер вона з’явиться і в Apple Music.

Камера для караоке

Раніше уже була доступна функція Apple Music Sing, яка використовує вбудовані в програму тексти пісень, а також додає перемикач, щоб зменшити вокал пісні і замінити його вокалом власника гаджета Apple.

Тоді як в iOS 17 Apple Music Sing отримує підтримку Continuity Camera, яка дозволяє бездротовим способом об’єднати ваш iPhone або iPad з Mac або Apple TV 4K і використовувати його як камеру.

Камера для караоке в Apple Music. Фото: macrumors.com

Оновлений інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача програми Apple Music отримує деякі приємні покращення у плані дизайну. Музичний плеєр тепер міститиме повноекранні анімовані ілюстрації для альбомів, що дозволить їм легко зливатися з елементами керування відтворенням медіафайлів у нижній частині.

Крім того, під час згортання музичний плеєр розміщується над рештою інтерфейсу під час навігації програмою. Також Apple змінить шрифт у програмі на більший і розбірливіший.

Оновлений інтерфейс користувача у Apple Music. Фото: macrumors.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корпорація Apple запускає новий музичний стрімінговий сервіс Apple Music Classical.

Також раніше з'явилися нові подробиці про нову модель iPhone. За даними ЗМІ, уся лінійка iPhone 15, які готуються до випуску, імовірно, матимуть 48-мегапіксельні камери. Також очікується, що камери в iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати тришаровий CMOS-датчик, який захоплює більше світла, що суттєво покращить якість фотографій.