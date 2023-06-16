Apple Music в iOS 17: какие новые функции будут доступны уже в этом году
С появлением iOS 17 осенью этого года Apple Music получит несколько новых функций. Они должны сделать использование приложения и потокового сервиса Apple Music более простым и интересным для пользователей.
Новини.LIVE выяснили, какие изменения и усовершенствования могут ожидать пользователи Apple Music после выпуска iOS 17.
Совместные списки воспроизведения
Согласно опросам пользователей, это одна из самых востребованных функций в Apple Music в этом году. Общие списки воспроизведения позволяют пользователям приглашать друзей добавлять и редактировать песни в общем списке воспроизведения.
В Apple говорят, что общие списки воспроизведения будут доступны в обновлении позже этого года, поэтому СМИ не исключают, что эта функция может быть не включена в iOS 17.
SharePlay для CarPlay
В iOS 17, когда вы воспроизводите музыку через CarPlay, есть новая опция SharePlay. Она позволяет воспроизводить музыку с другого iPhone, не подключенного к автомобилю.
Например, пассажиры автомобиля смогут слушать любимую музыку, приняв уведомление или отсканировав QR-код.
Кроссфейд
Функция кроссфейда — плавный переход между композициями — уже некоторое время доступна на конкурирующих сервисах потоковой передачи музыки, а теперь она появится и в Apple Music.
Камера для караоке
Ранее уже была доступна функция Apple Music Sing, которая использует встроенные в программу тексты песен, а также добавляющая переключатель, чтобы уменьшить вокал песни и заменить его вокалом владельца гаджета Apple.
В то время как в iOS 17 Apple Music Sing получает поддержку Continuity Camera, которая позволяет беспроводным способом объединить ваш iPhone или iPad с Mac или Apple TV 4K и использовать его как камеру.
Обновленный пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс Apple Music получает некоторые приятные улучшения в плане дизайна. Музыкальный проигрыватель теперь будет содержать полноэкранные анимированные иллюстрации для альбомов, что позволит им легко сливаться с элементами управления воспроизведением медиафайлов в нижней части.
Кроме того, во время свертывания музыкальный проигрыватель размещается над остальным интерфейсом во время навигации программой. Также Apple сменит шрифт в программе на более крупный и более разборчивый.
Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Apple запускает новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical.
Также ранее появились новые подробности о новой модели iPhone. По данным СМИ, вся линейка iPhone 15, которые готовятся к выпуску, предположительно будут иметь 48-мегапиксельные камеры. Также ожидается, что камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, захватывающий больше света, что существенно улучшит качество фотографий.