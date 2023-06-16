Apple Music в iOS 17: какие новые функции будут доступны уже в этом году

Мужчина слушает музыку через наушники. Фото: freepik

С появлением iOS 17 осенью этого года Apple Music получит несколько новых функций. Они должны сделать использование приложения и потокового сервиса Apple Music более простым и интересным для пользователей.

Новини.LIVE выяснили, какие изменения и усовершенствования могут ожидать пользователи Apple Music после выпуска iOS 17.

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Совместные списки воспроизведения

Согласно опросам пользователей, это одна из самых востребованных функций в Apple Music в этом году. Общие списки воспроизведения позволяют пользователям приглашать друзей добавлять и редактировать песни в общем списке воспроизведения.

В Apple говорят, что общие списки воспроизведения будут доступны в обновлении позже этого года, поэтому СМИ не исключают, что эта функция может быть не включена в iOS 17.

Общие списки воспроизведения Apple Music. Фото: macrumors.com

SharePlay для CarPlay

В iOS 17, когда вы воспроизводите музыку через CarPlay, есть новая опция SharePlay. Она позволяет воспроизводить музыку с другого iPhone, не подключенного к автомобилю.

Например, пассажиры автомобиля смогут слушать любимую музыку, приняв уведомление или отсканировав QR-код.

Кроссфейд

Функция кроссфейда — плавный переход между композициями — уже некоторое время доступна на конкурирующих сервисах потоковой передачи музыки, а теперь она появится и в Apple Music.

Камера для караоке

Ранее уже была доступна функция Apple Music Sing, которая использует встроенные в программу тексты песен, а также добавляющая переключатель, чтобы уменьшить вокал песни и заменить его вокалом владельца гаджета Apple.

В то время как в iOS 17 Apple Music Sing получает поддержку Continuity Camera, которая позволяет беспроводным способом объединить ваш iPhone или iPad с Mac или Apple TV 4K и использовать его как камеру.

Камера для караоке в Apple Music. Фото: macrumors.com

Обновленный пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс Apple Music получает некоторые приятные улучшения в плане дизайна. Музыкальный проигрыватель теперь будет содержать полноэкранные анимированные иллюстрации для альбомов, что позволит им легко сливаться с элементами управления воспроизведением медиафайлов в нижней части.

Кроме того, во время свертывания музыкальный проигрыватель размещается над остальным интерфейсом во время навигации программой. Также Apple сменит шрифт в программе на более крупный и более разборчивый.

Обновленный пользовательский интерфейс у Apple Music. Фото: macrumors.com

Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Apple запускает новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical.

Также ранее появились новые подробности о новой модели iPhone. По данным СМИ, вся линейка iPhone 15, которые готовятся к выпуску, предположительно будут иметь 48-мегапиксельные камеры. Также ожидается, что камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, захватывающий больше света, что существенно улучшит качество фотографий.