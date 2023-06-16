Яким буде iPhone 15: ЗМІ назвали головну "фішку" нової лінійки смартфонів
Вся лінійка iPhone 15, які готуються до випуску, імовірно, матимуть 48-мегапіксельні камери. Також очікується, що камери в iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати тришаровий CMOS-датчик, який захоплює більше світла, що суттєво покращить якість фотографій.
Про це пишуть китайські ЗМІ.
Витік даних щодо камер нових iPhone 15
Аналітики зробили висновок щодо камер для iPhone 15 на основі витоку інформації з підприємств Sony. Саме ця компанія є основним постачальником сенсорів для Apple.
За даними ЗМІ, нещодавно Sony звернулася до TSMC через брак виробничих потужностей у галузі виробництва фотомодулів.
Перевага Pro-пристроїв
Журналісти також зазначають, що в новій лінійці смартфонів Apple, імовірно, буде складніше зберегти достатній рівень диференціації між звичайними iPhone і Pro.
Видання нагадує, що інтерактивний виріз Dynamic Island та досконаліша система камер були одними з основних переваг iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. А цього року обидві ці технології будуть доступні покупцям усіх моделей iPhone 15, а не тільки Pro.
Якщо інформація про розширення основного 48-Мп модуля на всю лінійку підтвердиться, то це може означати, що цього разу Pro-пристрої будуть виділятися іншими нюансами. Наприклад, може йтися про наявність USB-C.
Що ще відомо про нову iPhone 15
Нещодавно у ЗМІ з'явилися нові рендери смартфона iPhone 15 Pro. Оприлюднені знімки пролили світло на особливості дизайну нової моделі смартфона.
За даними ЗМІ, в iPhone 15 Pro буде кілька важливих відмінностей. Насамперед це титанова рамка із закругленими краями. Сама рамка буде дуже тонкою — всього 1,55 мм. Також на зміну звичайним фізичним кнопкам прийдуть сенсорні.
На задній панелі також помітно виступатиме блок основної камери. Виступ окремих лінз суттєво більший, ніж у камер iPhone 14 Pro.
Також раніше стало відомо, що телефон iPhone 15 Ultra, який компанія Apple презентує восени цього року, стане найдорожчим смартфоном у історії бренду. За смартфон з титановим корпусом доведеться заплатити близько 105 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший постачальник компанії Apple Foxconn розпочне виробництво iPhone у південно-індійському штаті Карнатака до квітня наступного року. Проєкт має створити близько 50 тис. робочих місць.