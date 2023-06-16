Яким буде iPhone 15: ЗМІ назвали головну "фішку" нової лінійки смартфонів

Чоловік тримає у руці смартфон однієї з моделей iPhone. Фото: pixabay

Вся лінійка iPhone 15, які готуються до випуску, імовірно, матимуть 48-мегапіксельні камери. Також очікується, що камери в iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати тришаровий CMOS-датчик, який захоплює більше світла, що суттєво покращить якість фотографій.

Про це пишуть китайські ЗМІ.

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Витік даних щодо камер нових iPhone 15

Аналітики зробили висновок щодо камер для iPhone 15 на основі витоку інформації з підприємств Sony. Саме ця компанія є основним постачальником сенсорів для Apple.

За даними ЗМІ, нещодавно Sony звернулася до TSMC через брак виробничих потужностей у галузі виробництва фотомодулів.

Перевага Pro-пристроїв

Журналісти також зазначають, що в новій лінійці смартфонів Apple, імовірно, буде складніше зберегти достатній рівень диференціації між звичайними iPhone і Pro.

Видання нагадує, що інтерактивний виріз Dynamic Island та досконаліша система камер були одними з основних переваг iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. А цього року обидві ці технології будуть доступні покупцям усіх моделей iPhone 15, а не тільки Pro.

Якщо інформація про розширення основного 48-Мп модуля на всю лінійку підтвердиться, то це може означати, що цього разу Pro-пристрої будуть виділятися іншими нюансами. Наприклад, може йтися про наявність USB-C.

Що ще відомо про нову iPhone 15

Нещодавно у ЗМІ з'явилися нові рендери смартфона iPhone 15 Pro. Оприлюднені знімки пролили світло на особливості дизайну нової моделі смартфона.

За даними ЗМІ, в iPhone 15 Pro буде кілька важливих відмінностей. Насамперед це титанова рамка із закругленими краями. Сама рамка буде дуже тонкою — всього 1,55 мм. Також на зміну звичайним фізичним кнопкам прийдуть сенсорні.

На задній панелі також помітно виступатиме блок основної камери. Виступ окремих лінз суттєво більший, ніж у камер iPhone 14 Pro.

Дизайн iPhone 15 Pro. Фото: macrumors.com

Також раніше стало відомо, що телефон iPhone 15 Ultra, який компанія Apple презентує восени цього року, стане найдорожчим смартфоном у історії бренду. За смартфон з титановим корпусом доведеться заплатити близько 105 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший постачальник компанії Apple Foxconn розпочне виробництво iPhone у південно-індійському штаті Карнатака до квітня наступного року. Проєкт має створити близько 50 тис. робочих місць.