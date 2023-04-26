Apple незабаром випустить нові навушники: якими вони будуть

Компанія Apple. Фото: REUTERS/Mike Segar

Apple найближчим часом випустить оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Про це стало відомо з лістингу магазину Amazon, який виклав характеристики, дату виходу та рендери навушників раніше.

Про це стало відомо з лістингу магазину Amazon.

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Відомо, що навушники підтримуватимуть просторове звучання та зможуть пропрацювати до 36 годин від одного заряду (якщо враховувати акумулятор зарядного кейсу). У комплекті покупці знайдуть чотири розміри амбушюр для максимального комфорту.

Серед інших фішок — збільшені мікрофони з фільтрацією сторонніх звуків і потужніша система активного шумоподавлення. ЗМІ вважають, що новинка Beats складе конкуренцію Apple AirPods Pro 2.

Але головна зміна — нова напівпрозора версія, крізь корпус якої можна побачити будову самих навушників, так і кейсу. Аналогічне рішення користувачі могли бачити раніше в навушниках компанії Nothing. Разом з нею продаватимуться більш традиційні відтінки Black та Ivory.

Як вказує Amazon, модель продаватиметься з 18 травня цього року за ціною 170 доларів (приблизно 6200 грн). До речі, це на 20 доларів дорожче, ніж модель Studio Buds 2021 випуску.

Прозорі навушники від Apple. Фото: Amazon

Нагадаємо, що користувачі чекають на оновлення iPad Mini сьомого покоління від Apple, яке нібито планується цього року. Однак є причини очікувати на оновлення і в 2024 році.