Apple незабаром випустить нові навушники: якими вони будуть
Apple найближчим часом випустить оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Про це стало відомо з лістингу магазину Amazon, який виклав характеристики, дату виходу та рендери навушників раніше.
Про це стало відомо з лістингу магазину Amazon.
Нові навушники від Apple
Відомо, що навушники підтримуватимуть просторове звучання та зможуть пропрацювати до 36 годин від одного заряду (якщо враховувати акумулятор зарядного кейсу). У комплекті покупці знайдуть чотири розміри амбушюр для максимального комфорту.
Серед інших фішок — збільшені мікрофони з фільтрацією сторонніх звуків і потужніша система активного шумоподавлення. ЗМІ вважають, що новинка Beats складе конкуренцію Apple AirPods Pro 2.
Але головна зміна — нова напівпрозора версія, крізь корпус якої можна побачити будову самих навушників, так і кейсу. Аналогічне рішення користувачі могли бачити раніше в навушниках компанії Nothing. Разом з нею продаватимуться більш традиційні відтінки Black та Ivory.
Як вказує Amazon, модель продаватиметься з 18 травня цього року за ціною 170 доларів (приблизно 6200 грн). До речі, це на 20 доларів дорожче, ніж модель Studio Buds 2021 випуску.
Нагадаємо, що користувачі чекають на оновлення iPad Mini сьомого покоління від Apple, яке нібито планується цього року. Однак є причини очікувати на оновлення і в 2024 році.